Jak rozpoznać osobę narcystyczną? Jagna Ambroziak: sygnał pojawia się już na początku rozmowy

"Kiedy wchodzimy z kimś w kontakt i rozpoczyna się rodzaj niewypowiedzianej walki o to, kto jest lepszy, to sygnał, że możemy mieć do czynienia z narcyzem" - tłumaczy w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami" psychoterapeutka, Jagna Ambroziak. W rozmowie z prowadzącą, Katarzyną Zdanowicz, eksperta opowiadała też o tym, czym jest narcyzm i jak wyglądają relacje z narcystycznymi osobami.