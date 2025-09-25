Anna Korcz i Maksymilian Ławrynowicz: kobiecość jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji
Przy okazji otwarcia wystawy "Zapach kobiety" jej twórca i jedna z modelek przekonują, że kobiecości nie trzeba odkrywać. Że kobieta jest kobieca taka, jaka jest. Gośćmi Katarzyny Zdanowicz są aktorka Anna Korcz i artysta Maksymilian Ławrynowicz.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.