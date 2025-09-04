Bartłomiej Topa: Polacy mają do siebie ogromny dystans
Gościem nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" był aktor, Bartłomiej Topa. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz opowiadał o pracy nad serialem "1670", którego odcinek wkrótce trafi na ekrany. - Jest jaśniej. W pierwszym sezonie byliśmy w błocie, ciemnicy, zimowej aurze. Teraz jesteśmy w dożynkach. Jest sporo słońca, ruchu, wyjazdów, nowych postaci - opowiadał. Z prowadzącą rozmawiał też o przywarach Polaków i o tym, czy potrafimy się z siebie śmiać.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.