Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej Topa INTERIA.PL

Bartłomiej Topa: Polacy mają do siebie ogromny dystans

Gościem nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" był aktor, Bartłomiej Topa. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz opowiadał o pracy nad serialem "1670", którego odcinek wkrótce trafi na ekrany. - Jest jaśniej. W pierwszym sezonie byliśmy w błocie, ciemnicy, zimowej aurze. Teraz jesteśmy w dożynkach. Jest sporo słońca, ruchu, wyjazdów, nowych postaci - opowiadał. Z prowadzącą rozmawiał też o przywarach Polaków i o tym, czy potrafimy się z siebie śmiać.