Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 8 do 14 września 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop tygodniowy - Baran

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie regeneracji sił. W pracy weź sprawy w swoje ręce i niczego się nie bój, a osiągniesz to, czego chcesz. Zajęte Barany nie będą miały zbyt wiele czasu na partnerskie sprawy. Samotne zaś będą mocno zaskoczone, bo dawna znajomość przyśle im zagadkową wiadomość. W weekend będziesz szukać okazji do rozrywki.

Horoskop tygodniowy - Byk

Wrześniowa aura przyniesie pozytywne energie. W pracy znudzi cię przeglądanie stert niepotrzebnych papierów, które stały się twoją zaległością. Zajęte Byki staną się bardziej romantyczne, obsypując partnera bez powodu komplementami i miłymi słowami. Wolne zaś poznają interesujące osoby, z którymi będzie można wejść w bliższe wibracje. W weekend wciągnie cię ekscytujące hobby.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, co najważniejsze. W pracy działaj według dobrego planu, a pokonasz zaległości, które spędzają ci sen z powiek. Zajęte Bliźnięta nie powinny wyolbrzymiać problemów, które w ostateczności nie mają większego znaczenia. Samotne zaś będą śmiało flirtować z płcią przeciwną, uważajcie jednak na słowa, bo ktoś może nie zrozumieć waszych żartów.

Horoskop tygodniowy - Rak

W tym tygodniu skup się na umacnianiu relacji, które są dla ciebie ważne. W pracy będziesz miał dużo do zrobienia, ale nie dasz się zapędzić do nudnych obowiązków. Zajęte Raki będą tak traktować partnera, aby w ich związku zapanowało więcej serdeczności i zrozumienia. Samotne zaś mogą poznać kogoś, kto je zaintryguje na dłużej niż kilka chwil. W weekend lepiej iść na imprezę niż tracić kasę na zakupach.

Horoskop tygodniowy - Lew

Aura tego tygodnia zachęci cię do skoncentrowania się na tworzeniu nowych planów. W pracy trudne sprawy ułożą się tak, abyś nie musiał się nimi przejmować. Zajęte Lwy będą miały więcej okazji do głębszych rozmów, aby lepiej rozumieć siebie. Samotne zaś mogą spodziewać pojawienia się w ich życiu byłej miłości, która nagle sobie o nich przypomni.

Horoskop tygodniowy - Panna

Czeka cię tydzień bez większych trosk. W pracy odnowią się twoje siły, a szef zachęci cię do realizacji nowych pomysłów. Zajęte Panny, zamiast skupić się na życiu w związku będą poszukiwać okazji do poznawania nowych ludzi. Samotne zaś będą miały z kim flirtować, choć jakoś nikt nie podbije ich serca na dłużej. W weekend wybierz się na spacer, a humor ci się poprawi.

Horoskop tygodniowy - Waga

W tym tygodniu możesz liczyć na korzystne zbiegi okoliczności. W pracy to czas kiedy warto porzucić schematy i nie przejmować się pewnymi sytuacjami, bo będziesz miał teraz swoje 5 minut. Zajęte Wagi powinny być bardziej obiektywne w ocenie postępowania ukochanej osoby, a unikną niepotrzebnych konfliktów. Samotne zaś mogą liczyć na gorące randki w ciemno. W weekend zajmiesz się rodzinnymi sprawami.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Wrześniowa aura zapewni ci dostęp do ważnych i pouczających informacji. W pracy będzie sporo się działo, nie broń się jednak przed szkoleniami, na które szef będzie chciał cię wysłać. Zajęte Skorpiony przestaną się poświęcać dla kogoś, kto wcale tego nie docenia. Single będą robić dobre wrażenie na płci przeciwnej i będą miały sporo okazji do zawierania nowych znajomości. Weekend rozgrzeje twoje zmysły.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Wrześniowa aura pomoże ci nabrać dystansu do trudnych spraw. W pracy szybko uporasz się z obowiązkami i nudnymi zadaniami, bez poświęcenia się czy przemęczania. Strzelce będące w stałych relacjach nie powinny zajmować się konfliktami z przeszłości, lepiej dbać o święty spokój. Samotne zaś będą bardziej uwodzicielskie niż zwykle, a płeć przeciwna będzie wpadać w ich sidła.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Aura tego tygodnia doda ci energii. W pracy szczęście będzie ci sprzyjać, nie rozpraszaj więc go na głupstwa. Zajęte Koziorożce powinny uwierzyć w gorące wyznania partnera, bo będą one prawdziwe i płynące prosto z serca i ofiarować ze swojej strony więcej czułości. Wolne zaś będą miały możliwość naprawienia relacji z byłym partnerem. W weekend odkryjesz nowe zainteresowania.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

W tym tygodniu będziesz szybko reagować na sprzyjające okoliczności. W pracy ktoś przedstawi ci pomysł, na który sam nie wpadłeś, a który uratuje cię przed trudną sytuacją. Zajęte Wodniki dadzą się porwać swoim namiętnością i zabiorą swoją drugą połowę na romantyczną kolację lub weekendowy wyjazd. Wolne zaś spotkają na swojej drodze sympatyczne osoby, które staną się ich nowymi przyjaciółmi, bo w miłości jakoś nie zaiskrzy.

Horoskop tygodniowy - Ryby

W tym tygodniu znajdziesz się w centrum ciekawych towarzyskich wydarzeń. W pracy bądź uparty i szukaj tak długo, a znajdziesz rozwiązanie problemów. Zajęte Ryby będą niechętnie siedziały w domu u boku partnera, wobec którego nieco straciły zainteresowanie. Wolne zaś będą miały dobry czas na poszukiwanie miłości, jeśli uwierzą w siebie i przestaną myśleć o dawnych niepowodzeniach.