4 pomysły na majówke last minute - bez rezerwacji, bez stresu

Vanlife to stan umysłu, nawet jeśli masz tylko hatchbacka. Wyrzuć z bagażnika wszystko, czego nie potrzebujesz, wrzuć karimatę, koc, powerbank i dobry termos. Sprawdź prognozę pogody i wybierz najbliższy las, jezioro albo dziki parking z widokiem. Śpisz z widokiem na gwiazdy, budzisz się z kawą nad wodą. Bez korków, bez kolejki do recepcji i bez ludzi.

Kup bilet w jedną stronę. Wybierz trasę, której nigdy nie jechałaś - nawet jeśli to tylko dwie godziny od domu. Może miasteczko z PRL-owskim dworcem i jednym sklepem? Może wieś, do której nie jeżdżą turyści, ale za to serwują najlepsze pierogi w promieniu stu kilometrów? To może być jeden dzień. Ale taki, który zapamiętasz na długo.