Aquaparki i ciepłe źródła w Polsce. 5 miejsc, które warto odwiedzić

Jeśli pogoda nie sprzyja innym aktywnościom, termy są doskonałą propozycją dla miłośników wody. W Polsce, w ostatnich latach, powstało wiele ośrodków z basenami termalnymi, które są czynne przez cały rok — wiele z nich to równocześnie aquaparki.



Ciepłe źródła to nie tylko dobra rozrywka — wody termalne zawierają w sobie bogactwo korzystnych dla ludzkiego organizmu pierwiastków chemicznych, które pochodzą z głębi ziemi. Oto 5 wyjątkowych basenów termalnych w Polsce, które warto odwiedzić, także ze względów leczniczych.

Wód termalnych nie musimy już poszukiwać poza granicami naszego kraju. Polskie ośrodki z basenami termalnymi nie ustępują tym w Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech. Rodzime wody cieszą się dużą popularnością, ponieważ kąpiele termalne to nie tylko przyjemność. Wiele badań udowodniło ich pozytywny wpływ na zdrowie. Właściwości lecznicze woda z głębin ziemi zawdzięcza bogactwu pierwiastków i minerałów.



Dokładny skład wody termalnej zależy od miejsca jej wydobycia. Najczęściej zawiera ona takie minerały i pierwiastki jak: żelazo, wapń, magnez, krzem, siarka czy mangan. Kąpiele termalne szczególnie polecane są osobom zmagającym się z problemami cery alergicznej, wrażliwej czy atopowej.



Skorzystać na nich mogą również cierpiący na schorzenia stawów, czy choroby zatok i gardła. Wysoka temperatura wody korzystnie wpływa również na gospodarkę hormonalną oraz reguluje przemianę materii. Wiele ośrodków łączy też aspekt zdrowotny wód ze świetną zabawą w parkach wodnych. Atrakcji więc nie powinno zabraknąć.





Termy Maltańskie - wypoczynek w centrum miasta

Zarówno zmęczeni zwiedzaniem turyści jak i mieszkańcy tętniącego życiem Poznania mogą skorzystać z relaksu w pobliskich termach. Nie będą mieli daleko, aquapark mieści się bowiem dosłownie w sercu miasta.

Termy Maltańskie to największy w Polsce kompleks basenów termalnych, usytuowany w centrum Poznania, nad brzegiem jeziora Maltańskiego. Obejmuje on obszar 6 ha, na którym znajduje się 18 basenów sportowych i rekreacyjnych o łącznej powierzchni lustra wody wynoszącej 5000 m².

Termy Maltańskie to także aquapark. W basenach solankowych wykorzystywana jest woda termalna pobierana z pobliskiego odwiertu, z głębokości ponad 1300 m. Solanka, o temperaturze prawie 40°C i niskim poziomie zmineralizowania, jest wykorzystywana zarówno do celów rekreacyjnych, jak i leczniczych.

Ponadto, w kompleksie dostępnych jest 14 pomieszczeń z saunami. Skorzystamy tu z łaźni aromatycznej, łaźni kwiatowej, łaźni tureckiej, łaźni parowej, sauny kamiennej, tężni solnej i groty śnieżnej. Dla miłośników odnowy biologicznej Maltańskie Termy udostępniają kilkanaście gabinetów SPA. Ciekawą propozycją jest również możliwość organizacji wieczorów panieńskich połączonych z masażem i zabiegami upiększającymi przy lampce wina.

Zdjęcie Termy maltańskie / 123RF/PICSEL

Termy Mszczonów - między metropoliami

Kolejna propozycję dla mieszkańców dużych polskich aglomeracji odnajdziemy w województwie mazowieckim. Termy Mszczonów to kompleks basenów termalnych zlokalizowany pomiędzy dwoma największymi miastami Polski - Warszawą i Łodzią. W skład tego oddalonego o 45 km od stolicy kompleksu wchodzi pięć basenów z wodą o temperaturze do 34°C — dwa całoroczne baseny termalne, basen rekreacyjny, sportowy i basen dla dzieci. Mszczonowskie wody charakteryzują się wysoką zawartością związków żelaza i z tego względu ich barwa przybiera brązowo-zielonkawy odcień. Ze względu na skład wody należy uważać z wyborem kostiumu — jasne tkaniny mogą się zabarwić.

Poza termami do dyspozycji odwiedzających są również: sztuczna rzeka, bicze i masaże wodne oraz kompleks saun. W pobliżu basenów znajdują się plaża, boisko do siatkówki, zewnętrzna siłownia i plac zabaw dla dzieci. W sezonie zimowym dostępne jest również lodowisko.

Aquapark Termy Cieplickie - wodne atrakcje w Karkonoszach



Termy Cieplickie w Jeleniej Górze to kompleks basenów, z dobrodziejstw których można skorzystać będąc na urlopie w Karkonoszach. Jeleniogórskie termy kuszą wodą o niezwykłym składzie chemicznym i temperaturze. Właściwości cieplickich wód są ponoć unikalne nie tylko w skali kraju, ale i Europy.



Kompleks podzielony jest na trzy strefy, z których pierwsza to strefa basenów wewnętrznych. Znajdziemy tam: basen rekreacyjny z hydromasażami, huśtawką wodną i "dziką rzeką", basen pływacki, brodziki ze zjeżdżalniami i tryskaczami dla dzieci, dwie wanny jacuzzi, zjeżdżalnie, oraz 2 baseny termalne z leżankami wodnymi.

W kompleksie znajduje się również strefa basenów zewnętrznych, dostępna tylko latem, gdzie można skorzystać z basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią, gejzerów, parasola wodnego, kosza do gry w aquabasket oraz drewnianej i zielonej plaży z leżakami. W tej strefie kompleksu organizowane są również imprezy - koncerty, nocne pływanie, noc filmowa, i wiele innych.

Termy Cieplickie oferują też strefę spa, gdzie można skorzystać z dwóch saun fińskich o różnych temperaturach, sauny parowej, sauny na podczerwień, biczy wodnych, trzech dodatkowych wanien jacuzzi, groty śnieżnej, fontanny lodowej oraz strefy relaksu z podgrzewanymi leżankami ceramicznymi. Dodatkowo, dostępne są dwa gabinety, w których oferowane są liczne zabiegi i masaże.





Baseny mineralne w Solcu-Zdroju

Miejscowość Solec-Zdrój położona jest w odległości około 1,5 godziny jazdy samochodem z Krakowa. Tutaj możemy skorzystać z naprawdę wyjątkowego wypoczynku w termach. Wszystko to za sprawą wody o unikalnym składzie.

Lecznicze baseny, należące do sieci Malinowe Hotele, wypełnione są wodą siarczkową pochodzącą ze źródła "Malina". Woda ta posiada najwyższe stężenie aktywnych związków siarki spośród wszystkich źródeł na świecie. Kąpiel w takiej wodzie pomaga w regeneracji chrząstek stawowych, odbudowie połączeń kolagenowych skóry, chroni przed wolnymi rodnikami, detoksykuje organizm i wspomaga procesy trawienne.

W kompleksie odnajdziemy strefę basenów z basenem rekreacyjnym, basenem leczniczym, solankowo-siarczkowym i brodzikiem dla dzieci. Dodatkowo skorzystać można z sauny, tężni solankowo-jodkowej, sali fitness i siłowni.

Terma Bania w Tatrach

Śmiało można powiedzieć, że polskie góry słyną z ciepłych źródeł. Miejsc, w których skorzystać można z wypoczynku w termach jest kilka. Jednym z nich jest popularna Bania.

Położona w Białce Tatrzańskiej Terma Bania kusi kilkunastoma ciepłymi basenami, zjeżdżalniami o łącznej długości ponad 300 metrów, gejzerami, armatkami wodnymi, jacuzzi i sztuczną falą. Cały kompleks podzielony jest na trzy strefy: zabawy, relaksu i saun. Pierwsza ze stref zorganizowana została tak, by najlepiej służyć rodzinom z dziećmi. Woda w basenach wewnętrznych i zewnętrznych ma temperaturę od 34°C do 38°C. Baseny wyposażono w atrakcje wodne, które szczególnie ucieszą najmłodszych — karuzele wodne, armatki i kaskady, basen ze sztuczną falą, grotę z gejzerem, wodospad zapewnią mnóstwo dobrej zabawy.

Znajduje się tu też wodny plac zabaw. Dzieci mogą bawić się na minizjeżdżalni, wodnym wężu, interaktywnej wieżyczce z wiaderkami i magicznych wysepkach. Woda jest tu bardzo płytka, by zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym gościom.

Z kolei osoby szukające odprężenia mogą skorzystać ze strefy relaksu, gdzie znajdują się baseny zewnętrzne z widokiem na Tatry i baseny wewnętrzne a także wanny jacuzzi. Zrelaksować można się też przy drinku w wodnym barze. Inne atrakcje to także sauna widokowa, baseny chłodzące i niecki ze śniegiem.

Jeśli zaś chodzi o samą wodę, to w Termie Bania zawiera ona szereg cennych substancji, takich jak siarczki, krzemionkę, potas, wapń, magnez i żelazo, a jej lekko kwaśny odczyn i podwyższona temperatura ułatwiają wchłanianie tych substancji przez organizm. Kąpiele w takiej wodzie mogą przynieść liczne korzyści dla zdrowia i samopoczucia, w tym obniżyć poziom stresu, ułatwić relaksację i przywrócić równowagę psychofizyczną, poprawić ciśnienie i przemianę materii, wspomóc proces odchudzania, wyeliminować bóle głowy i bezsenność, przyspieszyć rekonwalescencję oraz poprawić wygląd skóry, usuwając schorzenia i niedoskonałości.