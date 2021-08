Gdzie leżą Bieszczady

Bieszczady położone są w województwie podkarpackim. Ten masyw górski podzielony jest na dwie części. Pierwszą z nich stanowią Bieszczady Zachodnie, które rozciągają się na terenach Polski i Ukrainy. Z kolei Bieszczady Wschodnie, leżą wyłącznie po stronie ukraińskiej. Na turystów przybywających do polskich Bieszczad czekają nie tylko szlaki piesze i rowerowe, ale również inne atrakcje: jeziora, maleńkie miasteczka i wyśmienite jedzenie.

Zdjęcie Bieszczady nie są już tak niedostępne turystycznie. Z sezonu na sezon pojawia się tam coraz więcej restauracji i hoteli / 123RF/PICSEL

Tarnica, czyli najwyższy szczyt Bieszczad

Tarnica to najwyższy szczyt Bieszczad, znajdujący się po polskiej stronie masywu. To również, razem z Połoniną Caryńską i Połoniną Wetlińską, najczęściej odwiedzany wierzchołek tegoż regionu. Według legendy to właśnie u stóp Tarnicy odbyła się walka Biesa z Sanem. Dziś Tarnica oferuje turystom, którzy zdecydują się wejść na jej wierzchołek nie tylko malownicze, zapierające dech w piersiach widoki na polską oraz ukraińską część Bieszczad, ale również odpoczynek przy żelaznym krzyżu upamiętniającym wędrówki Karol Wojtyła. Papież był ponoć w Bieszczadach aż 11 razy, a w 1954 roku wspiął się na Tarnicę.

Zdjęcie Widok z Tarnicy zapiera dech w piersiach! / 123RF/PICSEL

Najkrótszy szlak na Tarnicę prowadzi z Wołosatego. To szlak niebieski biegnący schodami do przełęczy Krygowskiego. Wędrówkę szlakiem czerwonym można rozpocząć z kolei w Ustrzykach Górnych. To wejście zazwyczaj zajmuje turystom około trzech godzin.

Zalew Soliński

Wczasowicze, którzy marzą o tym, by po ciężkim tygodniu odpocząć nad wodą, wśród dzikiej przyrody, powinni wybrać się nad Zalew Soliński. W trakcie ostatnich lat wokół niego powstało wiele chętnie odwiedzanych ośrodków rekreacyjnych. Najpopularniejszą miejscowością bez wątpienia jest znajdujący się na zachodnim brzegu jeziora Polańczyk. To uzdrowisko przyciąga turystów jak magnes, zwłaszcza gdy pogoda za oknem dopisuje. Jezioro Solińskie oddalone jest o godzinę drogi od najchętniej wybieranych szlaków. Niektórzy nazywają je "bieszczadzkim morzem" i przybywają tu regularnie, rok w rok.

Zdjęcie Jezioro Solińskie przyciąga turystów jak magnes, zwłaszcza gdy pogoda za oknem dopisuje / 123RF/PICSEL

Jezioro chętnie wybierają miłośnicy popularnych sportów wodnych. Latem uprawiane jest tu zarówno żeglarstwo, jak i windsurfing. Fani nieco spokojniejszych atrakcji mogą wybrać się na przejażdżkę statkiem lub wypożyczyć rowerek wodny i opalać się, spędzając czas aktywnie. Brzegi zalewu przepełniają oczywiście leżaki i koce wczasowiczów. W gorące dni po jeziorze kursują również stateczki wycieczkowe.

Wodospad Szepit w Bieszczadach

Wodospad Szepit znajduje się na potoku Hylaty. Zasługuje na szczególną uwagę choćby dlatego, że to pasmo górskie nie obfituje w podobne atrakcje turystyczne. Wodospadów w Bieszczadach jest mało, a Szepit jest to największym i najbardziej okazałym z nich.

Zdjęcie Wodospadów w Bieszczadach jest mało. Te, które są zasługują na szczególną uwagę / 123RF/PICSEL

Szepit znajduje się nieopodal wsi Zatwarnica. Najłatwiej można dojechać do niego, wybierając trasę od strony Lutowisk. Piesza wędrówka ze znajdującego się nieopodal przystanku zazwyczaj zajmuje turystom około 20 minut. Wysiłek wynagradzają jednak piękne, malownicze widoki. Wodospad, na który składa się kilka mniejszych kaskad, mierzy około 8 metrów. To miejsce otoczone dziką przyrodą. Idealnie oddaje klimat Bieszczad - nieprzenikniony i nieco tajemniczy.

Ustrzyki Dolne

Ustrzyki Dolne to malownicze i zabytkowe miasteczko położone w województwie podkarpackim, nad niewielką rzeką Strwiąż. To również doskonała baza wypadowa dla turystów, którzy w czasie weekendu chcą skosztować wielu atrakcji Beskid. Stąd blisko jest zarówno nad Jezioro Solińskie, jak i w góry.

Zdjęcie Bieszczadzkie szlaki to doskonałe miejsce dla spragnionych kontaktu z naturą / materiały prasowe

W miejscowości warto zatrzymać się na dłużej. Tamtejsze szlaki z pewnością spodobają się miłośnikom pieszych wycieczek. Niezależnie od stopnia zaawansowania, każdy wczasowicz znajdzie trasę dla siebie. Turystów kuszą również liczne trasy rowerowe. Podczas przejażdżki można podziwiać piękne widoki. W Ustrzykach Dolnych znajduje się również Muzeum przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Na odwiedzających czekają między innymi stałe ekspozycje, dzięki którym można dowiedzieć się wiele o historii, geologii, florze i faunie tamtejszych regionów.

Bieszczadzki Park Narodowy

Zdjęcie Bieszczadzkie lasy zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Można spotkać tu między innymi niedźwiedzie, wilki, rysie, żubry, czy jelenie / 123RF/PICSEL

Został utworzony w 1973 roku. Zajmuje południowo-wschodnią część województwa podkarpackiego. To wyjątkowa atrakcja dla osób, które cenią leśne wędrówki, prawie 80 proc. obszaru Bieszczadzkiego Parki Narodowego to dzikie lasy liściaste i mieszane.

Lasy zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Można spotkać tu między innymi niedźwiedzie, wilki, rysie, żubry, czy jelenie. Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego znajduje się najbardziej wysunięty na południe punkt Polski - malowniczy szczyt Opołonek. Co ważne, wejście na Opołonek od polskiej strony jest zabronione. Turyści, którzy chcą zdobyć ten szczyt muszą postarać się o zgodę BdPN oraz Straży Granicznej, która umożliwi im poruszanie się udostępnionymi trasami. Wierzchołek wciąż bywa niestety celem nielegalnych wycieczek.

Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest szczególnie atrakcyjny turystycznie ze względu na kilkanaście ścieżek przyrodniczo-historycznych. Większość z nich prowadzi wzdłuż szlaków pieszych.

