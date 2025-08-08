Co roku jeżdżą tam tysiące Polaków - na czym polega fenomen Turcji?
Turcja to oczywisty wybór. Pewna pogoda, bogactwo kulturowe, pyszne jedzenie, zapierające dech w piersiach widoki. Już prawie dwa miliony Polaków rocznie wybiera właśnie ten kraj na swoje wakacje. Co warto zwiedzić? Jakich smaków spróbować? Który kurort wybrać?
Skąd się wzięła popularność Turcji?
By zrozumieć ten fenomen, warto cofnąć się w czasie. Już starożytni podróżnicy zachwycali się tym zakątkiem świata. Dzisiejsza Turcja to teren, który niegdyś należał do imperiów greckiego, rzymskiego i perskiego. To tutaj powstała Troja, tu znajdował się Efez, tu rozkwitała kultura bizantyjska i osmańska. Ta mieszanka kulturowa sprawiła, że Turcja naprawdę ma wiele do zaoferowania. Jednak jako kraj stricte turystyczny, zaczęła się rozwijać dopiero w drugiej połowie XX wieku.
Kluczowy był moment, gdy w latach 60. turecki rząd zaczął inwestować w rozwój infrastruktury turystycznej. Pojawiły się plany rozwoju, ulgi podatkowe, dofinansowania hoteli i restauracji. Przełom przyniosły jednak lata 80. - czas stabilizacji i otwarcia kraju na międzynarodowy kapitał. Wtedy też zaczęły powstawać znane do dziś kurorty jak Antalya, Marmaris czy Bodrum.
Dziś Turcja to światowy gigant turystyki. W 2024 roku była czwartym najczęściej odwiedzanym krajem na świecie, przyjmując ponad 60 milionów turystów. I wśród nich - ogromną grupę stanowiliśmy my, Polacy. Jak wynika z danych serwisu Wakacje.pl z 2024 r. polscy klienci biur podróży najchętniej wybierali właśnie Turcję. W zeszłym roku pojechało tam 1 866 986 obywateli naszego kraju, co czyni nas szóstym narodem najchętniej odwiedzającym Turcję.
Dlaczego właśnie Turcja?
Odpowiedź jest prosta: bo ma wszystko, czego oczekujemy od udanych wakacji. Zacznijmy od pogody. Lato w Polsce bywa deszczowe, o czym przekonujemy się chociażby w tym roku. Tymczasem w Turcji? Pełne słońce i temperatura powyżej 30°C. W dodatku sezon turystyczny zaczyna się już w maju i trwa aż do października.
Ale pogoda to tylko początek. Turcja to kraj, który łączy nowoczesność z historią, luksus z autentycznością. Dla jednych będzie rajem dla ciała i zmysłów - z hotelami all inclusive, plażami jak z fototapet i basenami, z których nie chce się wychodzić, a także pysznym jedzeniem. Dla innych - ucztą dla ducha i umysłu: nie brakuje tam starożytnych ruin, meczetów i orientalnej kultury.
Wbrew stereotypom i dawnym lękom, Turcja skutecznie dba o turystów. Kurorty są monitorowane, hotele mają wysoki standard, a lokalna policja sprawnie działa w miejscach najczęściej odwiedzanych przez przyjezdnych.
"(...) Obsługa profesjonalna, recepcja dostępna 24/7, wszędzie monitoring. Na mieście również nie mieliśmy żadnych nieprzyjemnych sytuacji - ludzie w Bodrum są bardzo pomocni, a atmosfera sprzyja turystom. Jednym z miejsc, które polecamy na wieczorny spacer jest lokalny targ - to nie tylko świetna okazja na zakupy, ale też wyjątkowe doświadczenie kulturowe. Targ znajduje się blisko centrum, w okolicy dworca autobusowego. My wróciliśmy zrelaksowani, z głową pełną wspomnień i... ochotą na powrót!" pisze o swoich doświadczeniach klientka serwisu Wakacje.pl, która spędziła urlop w Bodrum. Tak pisze o Antalyi inny klient serwisu Wakacje.pl: "(…) czuliśmy się z żoną bardzo bezpiecznie. Zarówno w hotelu, jak i podczas samodzielnych wypadów i nikt nie był nachalny, ludzie uśmiechnięci i pomocni(…)".
Turcja przystępna cenowo
Co więcej, to wciąż jeden z bardziej przystępnych cenowo kierunków. Za tygodniowy urlop w tym kraju zapłacimy dużo mniej niż za podobny pobyt w hotelu o podobnym standardzie w Hiszpanii czy we Włoszech.
Sprawdziliśmy ofertę serwisu Wakacje.pl, który daje możliwość porównania cen różnych biur podróży.
Gdzie warto pojechać?
Jeśli wybieramy się do Turcji po raz pierwszy, z pewnością nie zawiedzie nas Antalya - kurort, który zachwyca zarówno architekturą, jak i plażami. Stąd blisko do wodospadów Düden, starożytnego miasta Termessos czy jaskini Karain. To świetny punkt wypadowy zarówno dla miłośników słońca, jak i historii.
"Jesteśmy właśnie po wakacjach w Antalyi, gdzie spędziliśmy cudowny czas w hotelu Amelia Beach Resort. To miejsce mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto szuka połączenia relaksu z możliwością aktywnego zwiedzania. W czasie pobytu udało nam się też trochę pozwiedzać na własną rękę. Antalya ma naprawdę sporo do zaoferowania. Polecam zobaczyć Port w Antalyi - świetne miejsce na spacer, kawę i zdjęcia, szczególnie o zachodzie słońca oraz Stare Miasto Kaleiçi - niesamowity klimat wąskich uliczek, osmańska architektura, mnóstwo restauracji i sklepików z pamiątkami. (…) Zarówno w hotelu, jak i podczas samodzielnych wypadów i nikt nie był nachalny, ludzie uśmiechnięci i pomocni. Warto jednak mieć przy sobie zawsze trochę gotówki (choć karty działają prawie wszędzie). W godzinach wieczornych spokojnie spacerowaliśmy po mieście - żadnych nieprzyjemnych sytuacji, wszystko dobrze oświetlone i przyjazne turystom. Dla nas Antalya to świetny kierunek zarówno dla rodzin, par, jak i osób podróżujących solo. Dużo do zobaczenia, przyjazna atmosfera i wszystko dobrze zorganizowane. Wrócimy to w przyszłym roku!" opisuje swoje wrażenia z pobytu w Antalayi osoba, która skorzystała z usług serwisu Wakacje.pl.
Bodrum to z kolei propozycja dla tych, którzy cenią elegancję i styl. Białe domki, jachty, kluby i wąskie uliczki pełne butików - to miejsce ma w sobie coś z greckich wysp, ale z orientalną duszą. To również miasteczko, w którym możemy liczyć na imprezy do rana. Tak o pobycie w Bodrum wypowiada się jeden z klientów serwisu Wakacje.pl: "Właśnie jesteśmy w połowie naszego pobytu w Turcji - to już 5. dzień i śmiało możemy powiedzieć LUKSUS to idealne słowo, by opisać ten hotel i cały wypoczynek! Zatrzymaliśmy się w Selectum Luxury Resort w Belek to miejsce zachwyca na każdym kroku. Hotel posiada prywatną, piaszczystą plażę, która jest nie tylko przepiękna, ale też bardzo zadbana. Na miejscu dostępne są bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki, a tuż przy plaży działa bar z przekąskami, więc można spędzić tam cały dzień bez konieczności wracania do hotelu (…)".
A słynna Alanya? To kurort idealny dla rodzin z dziećmi. Dzięki pięknej Plaży Kleopatry, zamkowi górującemu nad miastem i wygodnym hotelom, spędzimy tam wakacje marzeń.
Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko wypoczynku na leżaku, Turcja ma jeszcze coś wyjątkowego do zaoferowania. czy antyczne miasta: Efez, Troja i Pergamon.
Smaki orientu z nutką europejskości
Turcja karmi nie tylko duszę pięknymi widokami, karmi również ciało - pyszną kuchnią, w której aromaty przypraw, świeżych warzyw i doskonałego mięsa tworzą mieszankę nie do podrobienia. Kto raz spróbuje prawdziwego kebaba z baraniny, chrupiącego gözleme z serem czy baklawy ociekającej syropem różanym, ten wie, że kuchnia turecka to osobny powód, by do tego kraju wracać. To właśnie zapach świeżo pieczonego pide, warzyw z grilla i kawy po turecku często zapada nam w pamięć równie mocno, jak widok lazurowego morza.
Tureckie jedzenie to nie tylko uczta dla podniebienia, ale i dla pozostałych zmysłów - gwar targów, feeria kolorowych owoców i oczywiście - zapach przypraw. Każdy posiłek to moment celebracji, dzięki gościnności i hojności Turków. Smak Turcji przyciąga równie mocno, co plaże czy zabytki.
Fenomen Turcji nie wynika z jednego czynnika. To efekt bogatej i burzliwej historii tego kraju, która zaowocowała różnorodnymi zabytkami, smakami i bogactwem kulturowym. Ale to również piękna przyroda: zapierające dech w piersiach piaszczyste plaże z lazurową wodą, niezwykłe formacje skalne, wodne kaskady i wodospady. A do tego bogata oferta turystyczna: od luksusowych hoteli, aż po wycieczki, które pozwalają cieszyć się krajem jak lokalni mieszkańcy. Turcja spełnia wszystkie oczekiwania współczesnego turysty, a jednocześnie oferuje autentyczność. Zatem to nie przypadek, że tak wielu Polaków właśnie tam wraca każdego roku.
