Co roku jeżdżą tam tysiące Polaków - na czym polega fenomen Turcji?

Skąd się wzięła popularność Turcji?

By zrozumieć ten fenomen, warto cofnąć się w czasie. Już starożytni podróżnicy zachwycali się tym zakątkiem świata. Dzisiejsza Turcja to teren, który niegdyś należał do imperiów greckiego, rzymskiego i perskiego. To tutaj powstała Troja, tu znajdował się Efez, tu rozkwitała kultura bizantyjska i osmańska. Ta mieszanka kulturowa sprawiła, że Turcja naprawdę ma wiele do zaoferowania. Jednak jako kraj stricte turystyczny, zaczęła się rozwijać dopiero w drugiej połowie XX wieku.

Kluczowy był moment, gdy w latach 60. turecki rząd zaczął inwestować w rozwój infrastruktury turystycznej. Pojawiły się plany rozwoju, ulgi podatkowe, dofinansowania hoteli i restauracji. Przełom przyniosły jednak lata 80. - czas stabilizacji i otwarcia kraju na międzynarodowy kapitał. Wtedy też zaczęły powstawać znane do dziś kurorty jak Antalya, Marmaris czy Bodrum.

Dziś Turcja to światowy gigant turystyki. W 2024 roku była czwartym najczęściej odwiedzanym krajem na świecie, przyjmując ponad 60 milionów turystów. I wśród nich - ogromną grupę stanowiliśmy my, Polacy. Jak wynika z danych serwisu Wakacje.pl z 2024 r. polscy klienci biur podróży najchętniej wybierali właśnie Turcję. W zeszłym roku pojechało tam 1 866 986 obywateli naszego kraju, co czyni nas szóstym narodem najchętniej odwiedzającym Turcję.

Dlaczego właśnie Turcja?

Odpowiedź jest prosta: bo ma wszystko, czego oczekujemy od udanych wakacji. Zacznijmy od pogody. Lato w Polsce bywa deszczowe, o czym przekonujemy się chociażby w tym roku. Tymczasem w Turcji? Pełne słońce i temperatura powyżej 30°C. W dodatku sezon turystyczny zaczyna się już w maju i trwa aż do października.

Ale pogoda to tylko początek. Turcja to kraj, który łączy nowoczesność z historią, luksus z autentycznością. Dla jednych będzie rajem dla ciała i zmysłów - z hotelami all inclusive, plażami jak z fototapet i basenami, z których nie chce się wychodzić, a także pysznym jedzeniem. Dla innych - ucztą dla ducha i umysłu: nie brakuje tam starożytnych ruin, meczetów i orientalnej kultury.

Wbrew stereotypom i dawnym lękom, Turcja skutecznie dba o turystów. Kurorty są monitorowane, hotele mają wysoki standard, a lokalna policja sprawnie działa w miejscach najczęściej odwiedzanych przez przyjezdnych.

"(...) Obsługa profesjonalna, recepcja dostępna 24/7, wszędzie monitoring. Na mieście również nie mieliśmy żadnych nieprzyjemnych sytuacji - ludzie w Bodrum są bardzo pomocni, a atmosfera sprzyja turystom. Jednym z miejsc, które polecamy na wieczorny spacer jest lokalny targ - to nie tylko świetna okazja na zakupy, ale też wyjątkowe doświadczenie kulturowe. Targ znajduje się blisko centrum, w okolicy dworca autobusowego. My wróciliśmy zrelaksowani, z głową pełną wspomnień i... ochotą na powrót!" pisze o swoich doświadczeniach klientka serwisu Wakacje.pl, która spędziła urlop w Bodrum. Tak pisze o Antalyi inny klient serwisu Wakacje.pl: "(…) czuliśmy się z żoną bardzo bezpiecznie. Zarówno w hotelu, jak i podczas samodzielnych wypadów i nikt nie był nachalny, ludzie uśmiechnięci i pomocni(…)".

Turcja przystępna cenowo

Brama Hadriana znajduje się w samym centrum kurortu Antalya Adobe Stock

Co więcej, to wciąż jeden z bardziej przystępnych cenowo kierunków. Za tygodniowy urlop w tym kraju zapłacimy dużo mniej niż za podobny pobyt w hotelu o podobnym standardzie w Hiszpanii czy we Włoszech.

Sprawdziliśmy ofertę serwisu Wakacje.pl, który daje możliwość porównania cen różnych biur podróży. Dzięki filtrom można dopasować wyjazd pod swoje potrzeby - w zależności od tego, czy szukamy rodzinnego hotelu z aquaparkiem, romantycznego miejsca dla dwojga, czy może opcji z bogatą ofertą SPA.

Gdzie warto pojechać?

Tydzień w lipcu na Riwierze Tureckiej? Ceny zaczynają się od zaledwie 1806 zł od osoby materiały promocyjne

Jeśli wybieramy się do Turcji po raz pierwszy, z pewnością nie zawiedzie nas Antalya - kurort, który zachwyca zarówno architekturą, jak i plażami. Stąd blisko do wodospadów Düden, starożytnego miasta Termessos czy jaskini Karain. To świetny punkt wypadowy zarówno dla miłośników słońca, jak i historii.

"Jesteśmy właśnie po wakacjach w Antalyi, gdzie spędziliśmy cudowny czas w hotelu Amelia Beach Resort. To miejsce mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto szuka połączenia relaksu z możliwością aktywnego zwiedzania. W czasie pobytu udało nam się też trochę pozwiedzać na własną rękę. Antalya ma naprawdę sporo do zaoferowania. Polecam zobaczyć Port w Antalyi - świetne miejsce na spacer, kawę i zdjęcia, szczególnie o zachodzie słońca oraz Stare Miasto Kaleiçi - niesamowity klimat wąskich uliczek, osmańska architektura, mnóstwo restauracji i sklepików z pamiątkami. (…) Zarówno w hotelu, jak i podczas samodzielnych wypadów i nikt nie był nachalny, ludzie uśmiechnięci i pomocni. Warto jednak mieć przy sobie zawsze trochę gotówki (choć karty działają prawie wszędzie). W godzinach wieczornych spokojnie spacerowaliśmy po mieście - żadnych nieprzyjemnych sytuacji, wszystko dobrze oświetlone i przyjazne turystom. Dla nas Antalya to świetny kierunek zarówno dla rodzin, par, jak i osób podróżujących solo. Dużo do zobaczenia, przyjazna atmosfera i wszystko dobrze zorganizowane. Wrócimy to w przyszłym roku!" opisuje swoje wrażenia z pobytu w Antalayi osoba, która skorzystała z usług serwisu Wakacje.pl.

Bodrum to propozycja dla osób ceniących styl i elegancję Adobe Stock

Bodrum to z kolei propozycja dla tych, którzy cenią elegancję i styl. Białe domki, jachty, kluby i wąskie uliczki pełne butików - to miejsce ma w sobie coś z greckich wysp, ale z orientalną duszą. To również miasteczko, w którym możemy liczyć na imprezy do rana. Tak o pobycie w Bodrum wypowiada się jeden z klientów serwisu Wakacje.pl: "Właśnie jesteśmy w połowie naszego pobytu w Turcji - to już 5. dzień i śmiało możemy powiedzieć LUKSUS to idealne słowo, by opisać ten hotel i cały wypoczynek! Zatrzymaliśmy się w Selectum Luxury Resort w Belek to miejsce zachwyca na każdym kroku. Hotel posiada prywatną, piaszczystą plażę, która jest nie tylko przepiękna, ale też bardzo zadbana. Na miejscu dostępne są bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki, a tuż przy plaży działa bar z przekąskami, więc można spędzić tam cały dzień bez konieczności wracania do hotelu (…)".

Alanyę warto zobaczyć z góry Adobe Stock

A słynna Alanya? To kurort idealny dla rodzin z dziećmi. Dzięki pięknej Plaży Kleopatry, zamkowi górującemu nad miastem i wygodnym hotelom, spędzimy tam wakacje marzeń.

Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko wypoczynku na leżaku, Turcja ma jeszcze coś wyjątkowego do zaoferowania. czy antyczne miasta: Efez, Troja i Pergamon.

Smaki orientu z nutką europejskości

Punktami obowiązkowymi dla poszukiwaczy przygód są Kapadocja, a także Pamukkale z wapiennymi tarasami i termami Adobe Stock

Turcja karmi nie tylko duszę pięknymi widokami, karmi również ciało - pyszną kuchnią, w której aromaty przypraw, świeżych warzyw i doskonałego mięsa tworzą mieszankę nie do podrobienia. Kto raz spróbuje prawdziwego kebaba z baraniny, chrupiącego gözleme z serem czy baklawy ociekającej syropem różanym, ten wie, że kuchnia turecka to osobny powód, by do tego kraju wracać. To właśnie zapach świeżo pieczonego pide, warzyw z grilla i kawy po turecku często zapada nam w pamięć równie mocno, jak widok lazurowego morza.

W Turcji warto spróbować lokalnych specjałów Adobe Stock

Tureckie jedzenie to nie tylko uczta dla podniebienia, ale i dla pozostałych zmysłów - gwar targów, feeria kolorowych owoców i oczywiście - zapach przypraw. Każdy posiłek to moment celebracji, dzięki gościnności i hojności Turków. Smak Turcji przyciąga równie mocno, co plaże czy zabytki.

Fenomen Turcji nie wynika z jednego czynnika. To efekt bogatej i burzliwej historii tego kraju, która zaowocowała różnorodnymi zabytkami, smakami i bogactwem kulturowym. Ale to również piękna przyroda: zapierające dech w piersiach piaszczyste plaże z lazurową wodą, niezwykłe formacje skalne, wodne kaskady i wodospady. A do tego bogata oferta turystyczna: od luksusowych hoteli, aż po wycieczki, które pozwalają cieszyć się krajem jak lokalni mieszkańcy. Turcja spełnia wszystkie oczekiwania współczesnego turysty, a jednocześnie oferuje autentyczność. Zatem to nie przypadek, że tak wielu Polaków właśnie tam wraca każdego roku.

Materiał promocyjny