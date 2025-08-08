"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać"

Jak to jest być "Polką w Ameryce"? Czy Nowy Jork jest dla każdego?

Ola pochodzi z Wrocławia, a od 2014 roku mieszka w USA. Przez prawie 9 lat żyła w Nowym Jorku, gdzie pracowała m.in. jako aktorka-statystka, modelka, tłumaczka i koordynatorka eventów. Dziś prowadzi kanał "Polka w Ameryce" na YouTube, na którym dzieli się codziennością życia w Stanach, ciekawostkami z podróży i kulisami pracy na planach filmowych. Swoje przeżycia zamknęła również w książce "Nowy Jork. Za kulisami stolicy świata".

Tym razem Ola podzieliła się swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami w podcaście "Nomada". Opowiada o realiach życia w Nowym Jorku, które nie każdemu przypadnie do gustu. To miasto pełne energii, kontrastów i możliwości, ale też wymagające i intensywne. Życie tam to nieustanny ruch, hałas, tłum i codzienne wyzwania. Łatwo się przebodźcować, a spokój to rzadkość. Mimo wszystko, Nowy Jork potrafi również oczarować - szczególnie tych, którzy lubią dynamikę, adrenalinę i wielkomiejski klimat. To miejsce dla ludzi otwartych na zmiany, gotowych na przygodę i ciągły rozwój.

Ola szczerze opowiada o trudnych początkach życia w Nowym Jorku. Zwraca uwagę na nierówności społeczne i fakt, że obecny system jest bardziej przychylny osobom z ugruntowaną pozycją zawodową i finansową.

System jest tak skonstruowany, aby pomagał osobom, które już coś w życiu osiągnęły.

Dla tych, którzy zaczynają wszystko od zera, droga bywa wyboista - trzeba zmierzyć się z wysokimi kosztami życia, konkurencją i ogromnym tempem miasta. Mimo to Ola podkreśla, że możliwe jest znalezienie własnej ścieżki. Dzięki determinacji, kreatywności i elastyczności można zbudować swoją indywidualność i wyróżnić się w tłumie. Z czasem, krok po kroku, da się stworzyć przestrzeń, w której życie staje się łatwiejsze i bardziej autentyczne. To miasto może być trudne, ale oferuje też wiele możliwości.

Podcast Nomada

Nomada to podcast wideo prowadzony przez Karolinę Burdę, który zabiera widzów w fascynującą podróż po świecie. W roli gości występują zarówno miłośnicy przygód, jak i specjaliści z branży turystycznej. Program oferuje rozmowy o wyjątkowych doświadczeniach z podróży, przydatnych wskazówkach, wyzwaniach związanych z wyjazdami oraz mniej znanych faktach o kulturach i miejscach na całym świecie.