Polacy w czołówce wśród turystów odwiedzających Włochy

Włochy to jeden z najchętniej odwiedzanych rokrocznie krajów przez Polaków. Statystyki z ubiegłego roku pokazują, że jesteśmy w czołówce zagranicznych turystów, którzy tu przybywają. Szacuje się, że Włochy odwiedza rocznie około 1 miliona Polaków, z czego znaczna część w celach turystycznych. Nasze ulubione kierunki to Rzym, Wenecja, Florencja, Mediolan i Sycylia. Miejsca te, mimo iż piękne i klimatyczne, w oczach wielu tracą na atrakcyjności przez rozwijające się tam ciągle zjawisko overtourismu czyli nadmiernej turystyki. Aby zwiedzić te najbardziej popularne włoskie miasta trzeba sporo się natrudzić. Niekiedy wiąże się to ze spędzeniem wielu godzin w kolejkach do kas, by zobaczyć odwiedzane tłumnie atrakcje turystyczne. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z podróżą samolotem.

Polacy szukają więc bardzo często alternatyw na włoskie wakacje i decydują się na podróż samochodem. Taka opcja jest wygodniejsza i ciekawsza nie tylko dla rodzin z dziećmi - po drodze można bowiem zwiedzić inne godne zobaczenia miejsce. W Czechach, na Węgrzech, w Słowenii czy Austrii pięknych zakątków nie brakuje. Włochy na północnym-wschodzie graniczą także z Chorwacją, którą Polacy wprost kochają. Podróż na czterech kółkach w tamte regiony wydaje się być zatem niezłym pomysłem, z uwagi na to, że podczas podróży można zobaczyć znacznie więcej, aniżeli lecąc samolotem do Rzymu czy Mediolanu. Jeśli urlop jeszcze przed tobą i stoisz przed dylematem, w które miejsce do Włoch konkretnie pojechać, aby było stosunkowo blisko, ale zależy ci jednocześnie na wakacjach nad morzem, wskazówki zamieszczone w tym artykule z pewnością będą pomocne. Przedstawiane najpiękniejsze plaże we Włoszech, nad Adriatykiem, znajdujące się najbliżej Polski.

Włoska Riwiera Adriatycka. Te plaże warto odwiedzić

Grado - Spiaggia Principale i Lido di Fido

Na plażę Spiaggia Principale umiejscowionej w klimatycznej miejscowości Grado, z południa Polski dotrzesz w około 10 godzin. Jest to główna, miejska i płatna plaża, która ciągnie się przez 3 km. Miejsce to oferuje pełną infrastrukturę - są leżaki, prysznice, przebieralnie, bary, restauracje, a nawet wifi. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a kąpiel w morzu jest przyjemnym relaksem zarówno dla dorosłych, jak i dzieci - morze jest tu bowiem spokojne, a przy brzegu woda bardzo płytka.

Po stronie wschodniej mieści się kolejna piękna plaża - Lido di Fido, tym razem w całości bezpłatna. Są tutaj toalety i prysznice, knajpki, a wzdłuż przebiega zacieniony park. Należy też wspomnieć, że położone na lagunie miasteczko Grado określane jest mianem najbardziej prestiżowego i luksusowego miejsca na północy Włoch. Poza plażami warto zobaczyć tu także historyczne centrum miasta, które oferuje wiele klimatycznych punktów.

Lignano Sabbiadoro - Spiaggia di Lignano Sabbiadoro

Miejscowość Lignano Sabbiadoro jest jednym z najbardziej znanych i popularnych miejsc nad Adriatykiem. Kurort oferuje liczne nowoczesne ośrodki plażowe i wiele atrakcji zarówno dla młodzieży, rodzin z dziećmi jak i seniorów. Główna plaża - Spiaggia di Lignano Sabbiadoro charakteryzuje się długim pasem złotego piasku, przejrzystą wodą morską, a także oferuje malowniczą linię brzegową i liczne atrakcje - można tu m.in. pograć w siatkówkę plażową. Plaża jest ponadto wyposażona w szereg udogodnień - dostępne są leżaki i parasole, a w bliskiej odległości są również parki wodne i wesołe miasteczka.

Plaże w Lignano Sabbiadoro charakteryzują się malowniczą linię brzegową Stefano Springhetti / Simephoto / Forum Agencja FORUM

Lido di Jesolo - Spiaggia di Jesolo, Pineta di Jesolo

Jesolo to kurort tętniący życiem. Nie brakuje tu dyskotek, pubów, lokali gastronomicznych jak i wielu atrakcji turystycznych. Imponująca plaża z drobnym piaskiem rozciąga się tu przez 15 kilometrów. Morze przy brzegu jest spokojne i płytkie - co może mieć duże znaczenie dla odwiedzających to miejsce rodzin z dziećmi. To miejsce regularnie otrzymuje nagrodę Błękitnej Flagi za jakość wody.

W miasteczku do wyboru mamy wiele plaż - główna Lido di Jesolo - najbardziej popularna, tętniąca życiem kurortu, a są i takie oferujące ciche i relaksujące otoczenia jak np. Jesolo Pineta, położona w pobliżu sosnowego lasu. Ta malownicza plaża zapewnia nie tylko relaksujący wypoczynek na złocistym, mieniącym się w słońcu piasku, ale również doskonałe warunki do pływania, opalania się i gry w siatkówkę. Na plaży nierzadko można spotkać lokalnych sprzedawców oferujących lody oraz zimne napoje. Atmosfera na plaży jak i w jej otoczeniu jest niezwykle relaksująca i polecana tym, którzy szukają spokoju i wyciszenia.

Plaże w Lido di Jesolo nagradzane są regularnie Błękitną Flagą za czystość wody Matthias Pinn, mauritius images GmbH / Alamy / Forum Agencja FORUM

Caorle - Spiaggia levante i ponente

Kilka kilometrów od Jesolo znajduje się Caorle, gdzie plaże są równie piękne i malownicze, uznane za jedne z najczystszych w tym regionie. 15 km wybrzeża w Caorle zyskało odznakę Błękitnej Flagi - za czystość i ekologię oraz Zieloną Flagę - co świadczy o tym, że plaże tutaj są przyjazne dzieciom.

Określenie "A Mare Rotunda" odnosi się do charakterystycznego kościoła Santuario della Madonna dell'Angelo - jest to rotunda, czyli budowla na planie koła, położona nad brzegiem morza Manfred Bortoli / Simephoto / Forum Agencja FORUM

Plaża w Caorle dzieli się na dwie części. Spiaggia levante - po stronie wschodniej, umiejscowiona blisko centrum, nieopodal charakterystycznego dla miasteczka kościoła. Ze sporego odcinka można tu korzystać zupełnie za darmo.

Spiaggia ponente z kolei to malownicza plaża zachodnia. Biegnie wzdłuż historycznego centrum Caorle, jest co prawda dosyć wąska i dużo tu odcinków płatnych, jednak im dalej na zachód tym więcej stref darmowych, jak i więcej przestrzeni do plażowania. Miejsce to słynie z naturalnego piękna i można je przemierzać na całej długości pieszo lub rowerem. Plaża Spiaggia ponente zwieńczona rotundą "A Mare" słynie ze spektakularnych widoków o każdej porze roku.

W Caorle można podziwiać nie tylko czyste plaże ale i zdumiewające zakątki historycznego miasta Johanna Huber / Simephoto / Forum Agencja FORUM

Dobrze wiedzieć, że Caorle nie jest zwykłą miejscowością nadmorską, ale jedną z najpiękniejszych historycznych perełek we Włoszech. Nazywane również "małą Wenecją" ze względu na klimatyczne wąskie uliczki, kolory budynków i rybacki port w centrum miasta - odwiedzona raz, zachęca do ponownego przybycia.

