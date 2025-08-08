Co przyniesie sobota, 9 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych zastanów się, do jakiego stopnia wpływa na Ciebie przeszłość, co dziedziczysz po przodkach z radością, a czego należałoby się pozbyć? Każda potęga przemija, a najbardziej wartościowe jest w niej to, co może posłużyć kolejnym pokoleniom. Dbaj o dobre relacje z wnukami, dziećmi, młodszym rodzeństwem. W finansach możesz coś odziedziczyć.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych współczucie, serdeczność i dobra wola znajdą teraz najgłębszy wyraz. Nie czas na płomienne uczucie, gdy trzeba odbudować podstawy. Interesujących ludzi będziesz poznawać powoli, w trakcie pracy. Uważnie przyglądaj się, jak ci, o których myślisz, traktują słabszych. W finansach kryzys stanie się okazją, by coś gruntownie zmienić, naprawić.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych wyciągnij pojednawczo dłoń do tych, z którymi kontakt ci się urwał. Niektóre osoby mogły poczuć się odrzucone. A może to ciebie ktoś odstawił na boczny tor? Jeśli wciąż uważasz tę osobę za wartościową, to zrób ku niej pierwszy krok, zaproponuj odbudowę zerwanych mostów. W finansach trzeba będzie wznowić rozmowy, by móc czerpać zyski.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie działać pomimo przeciwności losu. Bezpieczne otoczenie nagle zrobiło się niewygodne lub wręcz nieżyczliwe. Nastroje nie są stałe i należy się przygotować na czyjś gorszy humor. Oczywiście broń swoich granic, zachowuj się asertywnie. W finansach nagła zmiana sprawi, że trzeba się będzie bardziej starać lub szukać czegoś nowego.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych masz idealny moment, by wyciągnąć rękę do kochanych osób. Zadzwoń, złóż życzenia, zaproponuj spotkanie lub zorganizowanie przyjęcia. Wspólnota musi świętować, by mieć poczucie jedności. Nie pozwól, by ktoś kojarzył ciebie wyłącznie z załatwianiem problemów. W finansach możesz dokonać czegoś poprzez znajomych, krewnych.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto ceni sobie skromne życie i jest w ciągłym ruchu. Osoba ta nie zwraca uwagi na błyskotki, splendor ją odrzuca. Najbardziej zachwyca się, gdy ktoś bliski potrafi podjąć wyzwanie, jest gotowy na przygody. Czy to ty? W finansach możesz zająć skromną pozycję, która jednak da tobie duże pole manewru.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych będzie się liczyła teraz stałość, łagodność i wyrozumiałość. Powiadają, by spodziewać się najlepszego, a szykować na najgorsze. Nikt cię nie zaskoczy emocjonalnym wybrykiem, jeśli dasz mu prawo do pełnego spektrum uczuć. W finansach ktoś może kierować się litością lub osobistym przywiązaniom, ale to nie zawsze sprzyja interesom.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Cesarz

W życiu osobistym odgradzasz się od ludzi wysokim murem. Czy wszyscy oni zasługują na ostracyzm? Dobrze jest chronić swoich bliskich i delikatne "ja", ale w ścianie powinny znaleźć się drzwi i okna. A to na wypadek, gdyby chciało ci się jednak wyjść do wielkiego świata. W finansach możesz zarobić w branży związanej z ochroną lub z budownictwem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych nie poddawaj się mrocznym emocjom i staraj się nie wzmacniać ich u innych. Możesz mieć do czynienia z kimś, kto jest u kresu wytrzymałości i w każdej chwili może wybuchnąć niczym wulkan. Lepiej się wówczas nie wychylać. Złe nastroje należy przeczekać. W finansach badaj źródła problemu i sprawdź, czy lęki nie dyktują ci bezczynności.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 9 Buław

W życiu prywatnym możesz coś teraz przeczekać. Nie widać stałej relacji ani rozkwitu uczucia, ale to dobrze, bo potrzebny jest ci przede wszystkim spokój. Jeśli szukasz kogoś, to możesz oprzeć się na pomocnym ramieniu, jednak już wkrótce możesz poczuć, że zbytnio cię to ogranicza. W finansach nie marnuj energii, nie wykonuj śmiałych posunięć.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych możliwy będzie przełom, zaskoczenie, które jednak wyzwoli twoje emocje oraz nada myślom kierunek. Nie tylko myśli potrafią olśniewać. Także miłość może spaść na Ciebie jak grom z jasnego nieba i na długo ustawić wszelkie twoje priorytety. W finansach widać światełko w tunelu. Teraz jest dobry czas, by podjąć wyzwanie, intensywnie działać.

