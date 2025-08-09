Sezon wakacyjny w pełni. Na co zwrócić uwagę?

Wiele osób wakacyjny wypoczynek ma jeszcze przed sobą. Niejednokrotnie decyzję o wyjeździe podejmujemy spontanicznie, licząc na atrakcyjne oferty last minute. Niektórzy z premedytacją przekładają urlop na jesień, aby uniknąć uciążliwych upałów, tłumów oraz wyższych cen. Nadal jesteś na etapie planowania? Kryteria wyboru miejsca są różne.

Zwracamy uwagę na koszty, komunikację na miejscu, dostępne atrakcje, standardy hoteli i innych usług turystycznych. Lista jest naprawdę długa. Pomocne w wyborze może okazać się najnowsze zestawienie krajów, analizowanych pod kątem czystości wody, opracowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Wyniki analiz mogą zaskoczyć.

Kąpiele w morzu czystym jak łza. Europa to dobry kierunek

Przeprowadzone badania objęły 22 127 lokalizacji nadmorskich, jezior i rzek na terenie Unii Europejskiej, a także w Albanii i Szwajcarii. Rezultaty w ogólnym rozrachunku można uznać za jak najbardziej pomyślne. Ponad 85 proc. kąpielisk otrzymało ocenę "doskonała" w kategorii jakości wody. Zaledwie 1,5 proc. zakwalifikowano do kategorii "słabe", stwarzające potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Liderzy rankingu. W tych krajach kąpieliska otrzymały najwyższe noty

Zdecydowanym zwycięzcą przeprowadzonych analiz został Cypr, gdzie jakość wód zarówno przybrzeżnych, jak i śródlądowych zebrała najwyższe noty. Jako "doskonałe" oceniono aż 99,2 proc. z nich. Nie od dziś kraj ten słynie z malowniczego wybrzeża i różnorodnych plaż, zarówno piaszczystych, jak i kamienistych. Turyści tłumnie przybywają, by odpocząć na Nissi Beach czy Coral Bay.

Cypr polecany jest dla miłośników wypoczynku nad wodą 123RF/PICSEL

Drugie miejsce przypadło Bułgarii, która dla Polaków kiedyś była szczytem marzeń wakacyjnych wojaży, dziś zdaje się przegrywać konkurencję z odkrywanymi każdego roku kolejnymi hitami podróżniczymi. Okazuje się, że urlop na Słonecznym Brzegu - jednym z najpopularniejszych letnich kurortów tego bałkańskiego kraju nadal będzie prawdziwą gratką dla miłośników morskich kąpieli oraz sportów wodnych.

Podium zamyka Grecja, która przyciąga turystów nie tylko monumentalnymi zabytkami, ale też różnorodnymi plażami i wodą mieniącą się wszystkimi odcieniami koloru niebieskiego. Wśród najpiękniejszych plaż Grecji z pewnością można wymienić Lagunę Balos na Krecie, Navigo na Zakynthos oraz Paleokastritsę na Korfu.

Zaskakujący wniosek. Czarny koń wakacji na szarym końcu

Ostatnie miejsce rankingu może zaskoczyć 123RF/PICSEL

Najniższa ocena trafiła do Albanii, gdzie zaledwie 16 proc. kąpielisk otrzymało ocenę "doskonałe", a aż 23 proc. określono jako słabe. Połowa miejsc opisywana jest jako dobra. Choć od kilku lat kraj staje się coraz chętniej wybierany przez turystów na letni wypoczynek, nadal boryka się ze skutkami zaniedbań na tle braku systemu oczyszczania ścieków oraz zanieczyszczenia przez plastik. Ciekawi, jak w analizie Europejskiej Agencji Środowiska wypadła Polska? Według przyjętych kryteriów plasuje się na przedostatnim miejscu.

