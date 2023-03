Guzik na pasach bezpieczeństwa: Gdzie go szukać?

Scenariusz idealny, który każdy kierowca i pasażer powinni realizować za każdym razem, gdy ruszają w podróż samochodem: wsiadasz do samochodu, ręką sięgasz na wysokość barków po klamrę, naciągasz pasy bezpieczeństwa i wkładasz klamrę w zaczep obok swojego uda. Po usłyszeniu charakterystycznego "klik" wiesz, że możesz bezpiecznie ruszać w drogę, ale czy przyglądałeś się kiedyś, jak zbudowane są pasy bezpieczeństwa?



Jeśli tak, z pewnością zauważyłeś niewielki, plastikowy guziczek na pasach bezpieczeństwa, który najczęściej ma taki sam kolor, jak tkanina pasów. Jest to sposób producentów samochodów, by sprawić, że guzik jest mniej widoczny. Jeśli nie, musisz uwierzyć nam na słowo i następnym razem, gdy będziesz korzystać z auta sprawdzić, czy plastikowa kropka rzeczywiście znajduje się na pasach. Gdy pasy są zwinięte, szukaj guzika nieopodal klamry, po ich zapięciu plastikowy punkt najczęściej znajduje się w części zabezpieczające brzuch i uda.



Do czego służy guzik na pasach bezpieczeństwa w samochodzie?

Plastikowy guzik na pasach bezpieczeństwa w samochodzie to nie element dekoracyjny czy część mocująca. Został on umieszczony na pasach, aby poprawiać komfort korzystania z nich. Guzik pełni funkcję ogranicznika, który zapobiega przed przesuwaniem się klamry w dół pasów, gdy nie są one zapięte.



Gdyby nie ta plastikowa kropka, wsiadając do samochodu i zapinając pasy, musielibyśmy szukać klamry na siedzeniu lub nawet poniżej. Jest to wyjątkowo niewygodne i kosztuje więcej czasu, przez co zapewne niektórzy kierowcy, którym bardzo się śpieszy lub mają do pokonania niedużą odległość, rezygnowaliby z zapinania pasów.

Guzik jest też gwarancją, że nie usiądziemy przypadkiem na leżącej na siedzeniu klamrze, co raczej nie należałoby do przyjemnych doświadczeń.



