Od lat ulubionymi kierunkami turystycznymi Polaków są m.in.: Turcja, Grecja czy też Chorwacja. Nietrudno się temu dziwić — świetna pogoda, piękne plaże no i korzystne ceny sprawiają, że miejsca te wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednakże powoli możemy zauważyć nowy trend wśród turystów, którzy poszukują nowych miejsc na beztroski wypoczynek. " Serca rodaków zdobył Cypr , który - choć kosztowo wypada mniej korzystnie niż inne kierunki - chce odwiedzić ponad jedna trzecia osób decydujących się na zorganizowanie wakacji z lotami i noclegiem w pakiecie" - informują eksperci eSky.pl. Mimo że Cypr wypada mniej korzystnie pod względem kosztów, ponad jedna trzecia osób decydujących się na zorganizowanie wakacji z lotami i noclegiem w pakiecie decyduje się właśnie na ten kierunek. Oprócz Cypru w lipcu i sierpniu 2024 r. Polacy najliczniej udadzą się także do Grecji, Włoch i Hiszpanii.

Cypr to wyspa położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, na południe od Turcji. Kierunek ten z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród polskich turystów. Wyspa oferuje nie tylko piękne plaże, ale i liczne atrakcje, w tym starożytne zabytki i urokliwe nadmorskie miasteczka.



Polacy chętnie odwiedzają Limassol, Pafos oraz Larnakę, korzystając z uroków śródziemnomorskiego klimatu. Do miejsc, które podbija serca turystów, dochodzi Ayia Napa — tętniące życiem miasteczko, które słynie z niesamowitych plaż (Nissi Beach, Grecian Bay i Makronissos Beach), a także życia nocnego.



Do najważniejszych atrakcji Cypru należą: