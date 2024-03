Tajemnicza i fascynująca Wyspa Wielkanocna. Gdzie się znajduje?

Wyspa Wielkanocna, w języku polinezyjskim zwana Rapa Nui, jest najbardziej wysuniętym na wschód punktem terytorium Chile. Jednocześnie jest ona jedną z najbardziej odosobnionych zamieszkałych wysp na świecie.



Wyspa zajmuje zaledwie 163,6 km kwadratowych powierzchni i jest położona około 3600 km na zachód od wybrzeży Chile. Zamieszkuje ją niecałe 8 tysięcy osób, z czego 70 proc. stanowią Polinezyjczycy.

Historia Wyspy Wielkanocnej. Badacze wciąż mają wiele wątpliwości

Osadnictwo na tej odległej wyspie rozpoczęło się prawdopodobnie w IV lub VIII wieku naszej ery, kiedy to pierwsze grupy Polinezyjczyków dotarły na te tereny, przynosząc ze sobą nie tylko swoje zwyczaje i język, ale także rośliny i zwierzęta. Badania naukowe sugerują różne daty, jednak nowsze analizy wskazują na około 1200 rok, jako czas zasiedlenia wyspy.



Istnieje też teoria głosząca, że część mieszkańców Wyspy Wielkanocnej mogła przybyć z Ameryki Południowej, co sugeruje m.in. obecność roślin takich jak słodki ziemniak. Teoria ta, propagowana przez Thora Heyerdahla, nie znalazła jednak potwierdzenia w badaniach.



W 1722 roku, w dzień Wielkiej Niedzieli na Rapa Nui dotarł holenderski odkrywca Jacob Roggeveen. Nazwał on odkryte przez siebie miejsce Wyspą Wielkanocną. Dalszy rozwój tego miejsca był związany z interwencją Chile, które w 1888 roku zajęło wyspę, przekazując ją w dzierżawę brytyjskiemu przedsiębiorstwu. Po serii prób sprzedaży Wyspy Wielkanocnej, Chile w 1966 roku włączyło ją formalnie w swoje terytorium.

Najpopularniejszą atrakcją Wyspy Wielkanocnej są słynne posągi. Czym właściwie są moai?

Niekwestionowanym symbolem, będącym jednocześnie największą atrakcją wyspy są posągi zwane moai. To masywne megality wykonane zazwyczaj z tufu wulkanicznego, czyli kompresowanego wulkanicznego pyłu.



Te monumentalne głowy, przeważnie osadzone na ciałach, były wyobrażeniem przodków i miały wielkie znaczenie religijne i kulturowe dla rdzennych mieszkańców Rapa Nui. Wierzyli oni, że posągi przechowują manę (nadnaturalne moce) wodza plemienia Hotu Matuʻa, która miała zapewniać deszcze i lepsze zbiory.



Na Wyspie Wielkanocnej znajdziemy aż 887 posągów, z których największy - Paro, miał wysokość około 10 metrów i ważył ponad 75 ton. 95 proc. wszystkich odkrytych moai powstało w kamieniołomie Rano Raraku, gdzie nadal możemy podziwiać 394 z nich.



Co ciekawe sposób, w jaki udało się im wykonać i przetransportować te potężne posągi na miejsce obrzędów, wciąż pozostaje zagadką dla współczesnych badaczy. Najnowsze badania sugerują, że na posągi nakładano coś w rodzaju uprzęży z lin, które następnie były ciągnięte raz z jednej, raz z drugiej strony. W ten sposób przechylały one moai, które dzięki temu "szły" do przodu.

Turystyka na Wyspie Wielkanocnej. Co jeszcze warto zobaczyć?

Mimo swojego odległego położenia Wyspa Wielkanocna przyciąga coraz większą liczbę turystów z całego świata. Nie tylko ze względu na swoje niezwykłe dziedzictwo kulturowe, ale także z uwagi na piękne krajobrazy, wulkaniczne plaże i klarowne wody.



Podróżując na Wyspę Wielkanocną, turyści mogą podziwiać nie tylko słynne moai, ale także zobaczyć kamieniołomy Rano Raraku, czy też wybrać się na wyprawę do krateru wulkanicznego Rano Kau.



Zwiedzanie Wyspy Wielkanocnej można zorganizować na wiele różnych sposobów. Po przylocie turyści mogą wypożyczyć samochód, skuter lub motocykl, jednak nie brakuje tych, którzy po wyspie decydują się przemieszczać rowerem. Jako że wyspa jest stosunkowo mała, a na jej zobaczenie wystarczą trzy dni.

Jak dostać się na Wyspę Wielkanocną? Polacy rzadko wybierają ten kierunek

Wyspa Wielkanocna nie cieszy się szczególną popularnością wśród polskich turystów, a to z uwagi na wysokie ceny biletów lotniczych, a także długą podróż wymagającą co najmniej dwóch przesiadek.



Dostaniemy się tam, lecąc najpierw z Polski do Santiago de Chile (z przesiadką np. w Paryżu), a następnie ze stolicy Chile na Wyspę Wielkanocną. Pierwsza podróż najmie nam co najmniej 17 godzin, a następna 5. Koszt wszystkich biletów lotniczych to około 4500 złotych.

