"Jeden z najbardziej intrygujących krajów świata". Polecimy tam bezpośrednio z Warszawy

Polskie Linie Lotnicze LOT zaingurowały nową trasę z Warszawy. Od 13 marca z Polski polecimy bezpośrednio do Uzbekistanu. To świetna informacja dla turystów, którzy poszukują fascynujących i niedocenianych kierunków podróży. "To jeden z najbardziej intrygujących krajów świata" - zapowiada prezes zarządu spółki Michał Fijoł.