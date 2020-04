Tradycje wielkanocne w Chorwacji są podobne do naszych polskich. Jest jednak sporo ciekawostek, które mogą bardzo zaskoczyć! Jak wygląda Wielkanoc w Chorwacji?

Zdjęcie Chorwackie śniadanie wielkanocne /Maja Danica Pečanić / Chorwacka Wspólnota Turystyczna /materiały prasowe

W Wielki Czwartek w nocy na wyspie Hvar odbywa się Procesja za Krzyżem. Jej tradycja sięga początków XVII wieku. Mieszkańcy 6 wiosek wyruszają w trwającą 8 godzin 22 km trasę za ważącym 18 kg krzyżem.



Osoba niosąca krzyż idzie całą drogę boso. Aby móc wykonać to niezwykle prestiżowe zadanie ochotnicy czekają w kolejce przez wiele długich lat. Uczestnicy procesji idą zgodnie z ruchem wskazówek zegara od kościółka do kościołka, aby w końcu wrócić na miejsce, z którego wyszli.



Całej uroczystości towarzyszy specjalna pieśń pasyjna pochodząca z XV wieku. Ta tradycja została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.



W Wielki Czwartek pojawiają się žudije czyli strażnicy Grobu Pańskiego. W polskiej tradycji są to zazwyczaj strażacy. W chorwackiej najczęściej to mieszkańcy miast i wiosek ubrani w mundury rzymskich żołnierzy, mundury marynarskie lub stroje ludowe.



Tradycja sięga początku XIX wieku i pochodzi z miejscowości Metković, z której przeniosła się i przyjęła w całej Dalmacji. Istnieje szczegółowo rozpisany scenariusz zachowania strażników, których wraz z dowódcą jest 13. Po czterech od Wielkiego Piątku do Wielkiej Soboty pilnują Grobu Pańskiego.



W Wielki Piątek według tradycji odmawiało się 33 różańce na pamiątkę 33 ran Pana Jezusa, a także wypijało kieliszek czerwonego wina jako wspomnienie Krwi Chrystusowej. W ten dzień rezygnuje się ze wszystkich głośnych prac, również z prac w polu. W Kaštelach w godzinach wieczornych organizowana jest procesja, której towarzyszą łodzie rybackie z zapalonymi lampionami.



W Wielką Sobotę w domach piecze się sirnice - ciasta-chlebki z dużą ilością sera, wanilii, skórki pomarańczowej i grubego cukru. Dzieciaki zabierają się też za malowanie pisanek. Do ich wykonania wykorzystuje się naturalne składniki, spośród których najpopularniejsze to łuski czerwonej cebuli. Z czarnych pisanek słynie Međimurje, gdzie do barwienia wykorzystuje się czarny bez lub ... sadzę.

Zdjęcie Czarne pisanki w Chorwacji nikogo nie dziwią / PRESS ASSOCIATION / East News

Według tradycji pisanki, które miały trafić do ukochanej osoby obowiązkowo musiały być ozdobione dwoma gołąbkami i sercem. Na niektórych wypisywano również wyznania. Dziewczyny z Podraviny wystawiały w oknie wszystkie pisanki, które otrzymały. Natomiast w Dubrowniku obdarowywały swoich narzeczonych aż tuzinem pisanek.