To technologiczne cudo, z torami o długości 1200 metrów, prędkością 55 km/h oraz najwyższym punktem na 16,5 metra, jako pierwsze w Energylandii oferuje trzykrotne wykorzystanie napędu łańcuchowego w jednym przejeździe, co zapewnia różnorodne emocje podczas każdego zjazdu.

Oprócz nowo otwartej strefy Sweet Valley, Goście mogą korzystać z całej gamy atrakcji dostępnych w siedmiu tematycznych krainach. Maluchy zakochają się w Bajkolandii , pełnej bajkowych postaci i kolorowych atrakcji. Dla całych rodzin emocje dostarczy Rollercoaster RMF Dragon , a dla poszukiwaczy mocnych wrażeń, Strefa Ekstremalna z najszybszym w Europie Mega Coasterem Pepsi HYPERION , rekordowym Speed Water Coasterem i drewnianym rollercoasterem Zadra Made in Małopolska w Smoczym Grodzie . Dodatkowo, ogromne koło młyńskie Wonder Wheel oferuje spektakularne widoki na okolicę, a miłośnicy wody znajdą w Aqualantis dominujący Double Launch Coaster Abyssus z czterema inwersjami, gwarantującymi zakręconą przygodę.

Ccennik, który obowiązywał będzie od otwarcia aż do końca sezonu niskiego (21.06.2024). Oczywiście park co jakiś czas oferuje bilety w promocjnych cenach, chcąc zachęcić do przyjazdu całe rodziny. Regularna oferta przedstawia się następująco:

Promocja 3+1 gratis, która pozwala cieszyć się wszystkimi atrakcjami parku bez dodatkowych kosztów. Dodając cztery bilety do koszyka, czwarty z nich otrzymamy zupełnie za darmo! Promocja obowiązuje na bilety ważne od 27 kwietnia do 21 czerwca, co daje doskonałą okazję do zaplanowania wizyty w najbliższych tygodniach. No i szybko szykujcie się na powtórkę!