Regularna pielęgnacja stóp to podstawa

Codzienna pielęgnacja stóp powinna być naszym nawykiem. W przeciwieństwie jednak do pielęgnacji twarzy czy włosów, o których często się mówi i pisze, o dbaniu o stopy nierzadko zapominamy. Ich pielęgnacja schodzi na dalszy plan szczególnie zimą. Podczas chłodnych miesięcy skupiamy się bowiem przede wszystkim na tym, aby zapewnić stopom ciepło i komfort. Robimy to jednak głównie po to, aby zapobiec ewentualnemu przeziębieniu.

Dopiero nadchodzące lato i perspektywa założenia lekkiego, odkrywającego stopy obuwia sprawia, że szukamy sposobów na szybką regenerację. Gabinety kosmetyczne oferują szereg zabiegów, które przywrócą stopom miękkość i estetyczny wygląd. Jednak z powodzeniem możemy również zadbać o nie samodzielnie we własnym domu. Już tak podstawowe, ale regularnie wykonywane czynności jak złuszczanie naskórka czy nakładanie kremu sprawią, że stopy zawsze będą wyglądały na zadbane.

Do czego może doprowadzić niewłaściwa pielęgnacja stóp

Zadbane stopy? Do lata zdążysz 123RF/PICSEL

Wybierając obuwie, pamiętajmy, aby zawsze prawidłowo dobrać jego rozmiar. Zbyt małe buty lub posiadające wąskie czubki uciskają stopy, powodują problemy z krążeniem oraz przyczyniają się do powstawania haluksów. Najlepszym wyborem będą buty na płaskiej, nieco grubszej podeszwie, wykonane z oddychających materiałów, które umożliwią odpowiednią wentylację i zapobiegną nadmiernemu poceniu się stóp.

Obuwie dobierzmy również do rodzaju pracy i codziennej aktywności. Jeśli spędzamy większość dnia na nogach, warto zainwestować w dobrej jakości buty lub odpowiednio profilowane wkładki. Wysokie szpilki i koturny zostawmy na specjalne okazje, ponieważ nie są one odpowiednim wyborem nie tylko dla naszych stóp, ale również stawów i kręgosłupa. Zwróćmy też uwagę na to, z jakiego materiału wykonane są nasze skarpetki. Zrezygnujmy z tych wykonanych ze sztucznych tkanin i wybierzmy te zrobione z bawełny, wełny lub włókna bambusowego.



Higiena stóp

Piękne stopy to zdrowe stopy 123RF/PICSEL

Pierwszym i najważniejszym elementem jeśli chodzi o pielęgnację stóp, jest oczywiście ich codzienne mycie. Stopy nie lubią gorącej wody i kosmetyków zawierających zbyt agresywne składniki myjące, które mogą doprowadzić do przesuszenia. Podczas mycia nie należy również zapomnieć o przestrzeniach między palcami oraz paznokciach. Po umyciu stopy należy dokładnie, ale delikatnie osuszyć. Wilgotna skóra podatna jest bowiem na zranienia i otarcia, które w następstwie mogą sprawiać ból podczas chodzenia. Czas po kąpiel jest również dobrym momentem, aby przyjrzeć się paznokciom. Warto sprawdzić, czy nie wymagają one skrócenia lub, czy nie powstają gdzieś bolesne zadziorki, które należy delikatnie spiłować.



Moczenie nóg - domowe sposoby na bolące stopy

Raz w tygodniu lub w dni kiedy nasze stopy są szczególnie zmęczone, lub obolałe warto przygotować kąpiel dla stóp. Do miski z ciepłą (ale nie gorącą wodą) warto dodać musujące kule, sole lub olejki eteryczne, które nie tylko pięknie pachną, ale mają też działanie relaksacyjne, przeciwbakteryjne i nawilżające.



W czym moczyć bolące stopy?

Kąpiel pomoże na bolące stopy 123RF/PICSEL

W przypadku obolałych stóp najlepiej sprawdzi się kąpiel z dodatkiem soli himalajskiej, bocheńskiej lub jodowo-bromowej. Natomiast napary z kozieradki, rumianku, nagietka czy liści brzozy to domowe sposoby na suche pięty. Moczenie stóp jest również wskazane przy odciskach. W czym moczyć stopy z odciskami? Na ten problem pomogą regularne kąpiele w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub sody oczyszczonej. Po 20 minutach moczenia stóp skóra stanie się miękka, a usunięcie odcisków przy pomocy delikatnej tarki będzie dużo łatwiejsze. Warto jednak wspomnieć, sposób ten sprawdza się w przypadku niedużych i stosunkowo świeżych odcisków. Jeśli zmiany na naszych stopach są rozległe warto rozważyć ich usunięcie podczas profesjonalnego zabiegu.



Nie zapomnij o złuszczaniu

Regularny peeling stóp jest tak samo ważny jak złuszczanie martwego naskórka z twarzy czy ciała. Peeling usuwa zrogowaciały naskórek, zapobiega powstawaniu odcisków, przywraca skórze miękkość oraz przygotowuje ją do kolejnego kroku, jakim jest nawilżanie. Możemy go połączyć z masażem, który poprawi krążenie krwi i działa relaksująco. Możemy go wykonać przy pomocy gotowych kosmetyków, które znajdziemy w drogerii lub wykonać domowy peeling na bazie gruboziarnistej soli oraz wybranego oleju np. kokosowego, lub oliwy.



Codzienne nawilżanie stóp

Chociaż skóra na stopach jest gruba, ma niewiele gruczołów łojowych. Przez to bardzo łatwo ulega przesuszeniu, łuszczeniu, a nawet pękaniu. Dlatego tak ważne jest, aby po każdej kąpieli nie zapomnieć o nałożeniu kremu. Wśród kremów do stóp znajdziemy takie o działaniu nawilżającym, zapobiegające pękaniu naskórka, relaksujące z dodatkiem olejków eterycznych oraz kosmetyki z efektem chłodzenia, redukujące opuchliznę. Jeśli nasze stopy są mocno przesuszone i czujemy, że sam krem nie zapewni im odpowiedniego nawilżenia, warto skorzystać z dostępnych na rynku skarpetek nasączonych intensywnie regenerującą maską. Skarpetki te nakładamy na umyte stopy i pozostawiamy na 15-20 minut, po których upływie ściągamy je, a pozostały kosmetyk wmasowujemy w skórę.

