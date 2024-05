To jedne z najdroższych grzybów. Być może znajdziesz je we własnym ogródku

Jak już wspomnieliśmy - w maju można natknąć się m.in. na smardza jadalnego , który wyróżnia się nie tylko charakterystycznym wyglądem, ale przede wszystkim walorami smakowymi. Smardz jadalny, nazywany także smardzem zwyczajnym, to grzyb, który z uwagi na rzadkość występowania w Polsce, do 2014 r. był pod ścisłą ochroną.

Obecnie smardz podlega ochronie częściowej, a to oznacza, że zbiór na użytek własny i pozyskiwanie do celów gospodarczych możliwe jest wyłącznie w takich miejscach jak: szkółki leśne, parki, prywatne działki i ogrody .

Zdecydowanie większa liczebność tych grzybów występuje w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji, gdzie nie są chronione, dlatego właśnie do tych krajów za smardzami jeździ wielu grzybiarzy z Polski. Co ciekawe - smardze to jedne z najdroższych grzybów, a to z uwagi na ich wyjątkowy smak i rzadkie występowanie. Obecnie za 250 g suszonych smardzów trzeba zapłacić ok. 300 zł.