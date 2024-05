Odpowiedź na to pytanie zawarta jest już w samym zwolnieniu L4 , ponieważ naniesiona jest tam informacja, która jasno wskazuje, czy osoba chora może uczestniczyć np. w uroczystości pierwszej komunii świętej.

Jeśli na zwolnieniu L4 znajduje się cyfra "1", oznacza to, że osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim powinna leżeć i przebywać w domu. Rzecz jasna, przepisy dopuszczają możliwość opuszczenia domu, ale wyłącznie z uwagi na potrzebę załatwienia najpilniejszych sprawa, takich jak wyjście do apteki po leki lub udanie się do sklepu po niezbędne zakupy.