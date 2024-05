Wszechstronne zastosowanie olejków

Cudowne właściwości naturalnych olejków znane są od wieków. Do pielęgnacji urody używano ich już w starożytnym Rzymie, Grecji oraz na Bliskim Wschodzie. Stosowano je na twarz, wsmarowywano w ciało oraz nakładano na włosy, aby były gładkie i błyszczące. Niektóre olejki, dzięki swoim urzekającym zapachom pełniły rolę perfum. Inne znów były tak cenne, że korzystali z nich jedynie najbogatsi lub używano ich podczas religijnych rytuałów.

Dziś do wyboru mamy kilkadziesiąt różnych olejków, a każdy z nich posiada swoje unikalne właściwości, co sprawia, że w swojej pielęgnacji mogą stosować je osoby z każdym rodzajem skory. Olejek możemy stosować samodzielnie, ale również dodać go do żelu pod prysznic, ulubionego kremu czy balsamu, a w połączeniu z cukrem lub kawą zmieni się w domowy peeling. Możemy nakładać go na włosy, wmasowywać w suche skórki, aplikować na brwi i rzęsy w celu ich wzmocnienia, używać do masażu.

Jak wybrać odpowiedni olej do twarzy?

Oleje doskonale sprawdzają się również w pielęgnacji twarzy. Dzięki swoim hydrofobowym właściwościom są bardzo dobrze tolerowane przez skórę, na powierzchni której tworzą cienki, okluzyjny filtr zabezpieczający przed utratą wody. Są nośnikami substancji aktywnych takich jak witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe czy sterole. Włączenie oleju do naszej pielęgnacji powinniśmy zacząć oczywiście od wybrania tego, który będzie pasował do naszego rodzaju skóry. Nieodpowiednie dobranie oleju może sprawić, że nie będzie on spełniał swojej roli, a co więcej - może doprowadzić do pogorszenia stanu naszej cery. Oleje możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:

schnące,

półschnące,

nieschnące.

Oleje schnące polecane są do cer tłustych i trądzikowych. Mają lekką konsystencję, nie obciążają skóry i nie zapychają ujść gruczołów łojowych. Wśród tych olejów znajdują się m.in. olej lniany, olej z ogórecznika, olej z czarnuszki, olej jojoba czy olej konopny. Oleje półschnące sprawdzą się w pielęgnacji cer tłustych i mieszanych. Ich zaletą jest to, że nie pozostawiają na skórze tłustej warstwy i dość szybko się wchłaniają. Do tej grupy zalicza się olej arganowy, olej ze słodkich migdałów i olej z pestek moreli. Oleje nieschnące to idealny wybór dla cer suchych, dojrzałych i z oznakami starzenia. Dzięki gęstej konsystencji długo pozostają na skórze, dzięki czemu intensywnie ją odżywiają. Oleje nieschnące to m.in.: olej z awokado, olej makadamia czy olej z kiełków pszenicy.

Jak stosować olejki do twarzy. Krok pierwszy: oczyszczanie

Oleje świetnie sprawdzą się w codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Mogą stanowić dodatek do znanych i lubianych przez nas kosmetyków lub całkowicie je zastąpić. Pierwszym krokiem w naszej pielęgnacyjnej rutynie jest oczywiście oczyszczanie skóry. Wykonanie go za pomocą olejów jest nie tylko bardzo skuteczne, ale i łagodne. Oleje rozpuszczają znajdujący się na naszej twarzy makijaż oraz zanieczyszczenia.

Dokładnie oczyszczają pory, nie naruszając przy tym bariery hydrolipidowej, dzięki czemu nie musimy obawiać się nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia. Do oczyszczania skóry warto użyć przeznaczonych do tego gotowych mieszanek olejów. Jeśli mamy produkt oczyszczający, z którego nie chcemy rezygnować, możemy wykonać przy pomocy olejów jedynie demakijaż. Wystarczy, że na płatek kosmetyczny nałożymy odrobinę oleju, przyłożymy go do oka i odczekamy chwilę, aby olej miał szansę rozpuścić tusz. Pozostałe resztki usuwamy delikatnie wacikiem. Do demakijażu bardzo dobrze sprawdzi się olej arganowy, który dodatkowo będzie odżywiał nasze rzęsy.

Jak stosować olejki do twarzy. Krok drugi: nawilżanie i natłuszczanie

Najpopularniejszym sposobem na stosowanie olejów jest oczywiście nakładanie ich na twarz w celu nawilżenia skóry. Warto jednak pamiętać, że długotrwałe nawilżanie skóry jedynie olejami może prowadzić do jej przesuszenia, ponieważ nie mają one właściwości higroskopijnych i nie zatrzymują wody w głębokich warstwach skóry. Ich główną zaletą jest to, że tworzą na powierzchni skóry powłokę, która chroni przed odparowaniem wody. Jednym słowem: natłuszczają, ale nie nawilżają. Najlepiej więc stosować olej na twarz korzystając z jednej z poniższych metod:

aplikacja oleju na wilgotną skórę - najlepiej użyć do tego toniku lub hydrolatu,

aplikacja oleju na wcześniej nałożony kwas hialuronowy lub nałożenie na twarz wcześniej wymieszanego kwasu hialuronowego z olejem,

aplikacja kremu, a następnie nałożenie oleju,

aplikacja oleju, a następnie zastosowanie kremu,

zmieszanie niewielkiej ilości oleju z kremem.

Naturalne przeciwzmarszczkowe olejki do twarzy

Naturalne oleje sprawdzą się w pielęgnacji skóry niezależnie od jej wieku. Ich bogaty skład pomaga na wiele problemów, z którymi boryka się nasza cera, w tym z oznakami starzenia, jakimi są zmarszczki. Jaki olejek wygładza zmarszczki i jaki olej do cery 50+ wybrać? Oto trzy nasze propozycje:

Olej z nasion dzikiej róży - ma silne działanie przeciwzmarszczkowe, dzięki zawartości kwasu trans-retinowego, witaminy E, flawonoidów, karotenoidów, kwasów omega-3 i omega-6. Sprawdzi się w pielęgnacji cery dojrzałej i suchej. Rozjaśnia przebarwienia i wzmacnia naczynia krwionośne.

Olej arganowy - zwany też “złotem Maroka". Zawiera wysokie stężenie nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz składniki takie jak skwalen, fitosterole i karotenoidy. Idealny do pielęgnacji skóry suchej, pozbawionej jędrności i elastyczności oraz z oznakami starzenia.

Olej z pestek śliwki - o urzekającym zapachu migdałów i marcepanu. Jest źródłem antyoksydantów, kwasów tłuszczowych, witaminy E, beta-karotenu i kwasu linolowego. Ma działanie nawilżające, antyoksydacyjne, przeciwzmarszczkowe i opóźniające procesy starzenia.

