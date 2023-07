Spis treści: 01 "Mazurska Chorwacja". Lazurowa, ciepła i czysta woda - to najpiękniejsze jezioro Mazur

02 Najczystsze jeziora Mazur. Tu odpoczniesz przy krystalicznie czystej wodzie

03 Jezioro Leleskie: "Woda kryształ"

04 Jezioro Stromek - raj dla miłośników fauny i flory

05 Jezioro Gim - dla entuzjastów wędkowania

Mazury to niezwykle zróżnicowany przyrodniczo i krajobrazowo region. Na jego terenie znajduje się około 2600 jezior, o różnych wielkościach i charakterystykach - znajdziemy tam dużą liczbę akwenów wodnych idealnych do wypoczynku, sportów wodnych, czy wędkowania.

Mazury nazywa się zielonymi płucami Polski, co związane jest z czystością powietrza w tym regionie, które należy do najlepszych w całym kraju. Region ten jest więc idealnym miejscem na odpoczynek dla poszukujących wytchnienia od zgiełku dużych miast, chcących obcować z dziką przyrodą. Jedna z przekazywanych sobie od wieków legend, opowiada, że za zróżnicowanie terenu Mazur odpowiadać ma... roztargnienie Boga, który tworząc kulę ziemską, zapomniał o wypełnieniu tego terenu, więc powrzucał tam trochę wód, lasów, piasków, torfów i tak stworzył Mazury.

Reklama

Ukształtowanie terenu Mazur tak naprawdę jest jednak wynikiem topnienia lodowca. Charakterystycznym obszarem jest Pojezierze Mazurskie z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, do której należą największe polskie jeziora, tj. Śniardwy, Niegocin, Mamry. To właśnie one, ze względu na wielkość i rozbudowaną ofertę turystyczną są najpopularniejszymi jeziorami tego regionu.

Wybierając się jednak w podróż na Mazury, warto zwrócić uwagę na te mniej popularne, ale nie mniej piękne i wyjątkowe jeziora. Jednym z nich, uznawanym za jedno z najpiękniejszych na Mazurach, ze względu na lazurową wodę oraz jej czystość, jest jezioro Jegocin.

Zdjęcie Giżycko, Mazury / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Malownicze wybrzeże Amalfi. Tam poczujesz prawdziwie włoski klimat

"Mazurska Chorwacja". Lazurowa, ciepła i czysta woda - to najpiękniejsze jezioro Mazur

Niezbyt popularnym, ale uważanym za jedno z najpiękniejszych jezior Mazur, a nawet Polski, jest jezioro Jegocin. Umiejscowione jest na terenie Pojezierza Mazurskiego niedaleko wsi Wejsuny w Puszczy Piskiej. Porównując je do innych jezior w tym regionie, wciąż jest miejscem mało turystycznym, wręcz trudno tu spotkać innych ludzi. To, co wyróżnia ten zbiornik wodny, to krystalicznie czysta woda - przejrzysta i turkusowa.

Sam teren jeziora otoczony jest lasem i objęty strefą ciszy. Stan wód jeziora należy do pierwszej, najlepszej klasy, co oznacza, że należy ono do niewielkiej grupy najczystszych jezior w Polsce.

Zdjęcie Jezioro Jegocin należy do jednych z najczystszych w Polsce / Estera Oramus / archiwum prywatne

Instagram Post Rozwiń

Wokół samego jeziora próżno szukać zabudowań czy pól namiotowych. To mało popularne miejsce turystyczne, a jego dzika plaża i czysta woda zachęca do kąpieli i sportów wodnych. Jezioro przyciąga również fanów nurkowania, ze względu na swoją przejrzystość i zróżnicowaną florę i faunę.

Jezioro Jegocin, według turystów je odwiedzających, jest często uważane za najpiękniejsze w Polsce, głównie ze względu na krystalicznie czystą, wręcz turkusową wodę, oraz otaczającą go urozmaiconą Puszczę Piską.

Zobacz również: Krynica-Zdrój: Co warto zobaczyć w jednym z najpiękniejszych uzdrowisk?

Najczystsze jeziora Mazur. Tu odpoczniesz przy krystalicznie czystej wodzie

Mazurskie jeziora należą do najczystszych w Polsce. Systematycznie badania potwierdzają, że to najbardziej krystaliczne akweny w naszym kraju. Jakość wód określana jest za pomocą klas czystości wody - pierwsza, najlepsza, określa wodę jako zdatną do picia, zaopatrzenia przemysłu spożywczego, a nawet hodowania łososi. Oto kilka innych mazurskich jezior o najczystszej wodzie.

Jezioro Leleskie: "Woda kryształ"

Instagram Post Rozwiń

Jezioro Leleskie to dosyć duże jezioro położone w gminie Pasym, w sercu Pojezierza Olsztyńskiego. Jezioro posiada piaszczyste dno, z urozmaiceniami w postaci głębi i górek. W okolicach jeziora znajduje się kilka miejsc biwakowych, gdzie w sezonie można wypożyczyć rowerki wodne i kajaki.

Samo jezioro cieszy się popularnością głównie ze względu na czystość wody, która jest wręcz krystaliczna i idealnie przejrzysta, przez co można w niej obserwować np. ryby. Przyciąga to nurków, fanów sportów wodnych oraz turystów chętnych na rekreację wodną, czy fanów wędkowania.

Jezioro Stromek - raj dla miłośników fauny i flory

Jezioro Stromek zlokalizowane jest na terenie pojezierza Mazurskiego, niedaleko miejscowości Mojtyny. To jedno z trzech najczystszych jezior na Warmii i Mazurach.

Niedaleko od jeziora znajdują się pozostałości średniowiecznego krzyżackiego gródka strażniczego z przełomu XIV i XV wieku. Jezioro otaczają lasy, miejscami pasy trzcin. Wprawne oko dostrzeże nad zbiornikiem czaplę siwą i perkoza rdzawoszyjego.

Jezioro Gim - dla entuzjastów wędkowania

Zdjęcie Jezioro Gim po zachodzie słońca prezentuje się niezwykle spektakularnie / Rafał Jabłoński / East News

Jezioro Gim umiejscowione jest niedaleko wsi Nowa Kaletka, około 30 km od Olsztyna. Wokół jeziora znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe i plaże. Na wschodniej części jeziora znajduje się niewielka wysepka, która stała się domem dla kormoranów i łabędzi.

Jezioro przyciąga szczególnie fanów wędkowania, ponieważ żyją w nim pożądane gatunki: szczupaki, sielawy, sieje, liny, okonie, płocie i leszcze. Brzegi jeziora otoczone są lasami, łąkami i polami. Jezioro objęte jest strefą ciszy, przez co nad jego brzegami można się zrelaksować i wyciszyć.

Zobacz również: Niemcy wskazali 6 najlepszych plaż w Polsce. "Konkurencja dla Hiszpanii"

Jeziora znajdujące się w regionie Mazur słyną z krystalicznie czystej wody, co sprawia, że są doskonałe do kąpieli, sportów wodnych oraz wędkarstwa. Jest to więc doskonałe miejsce na wakacje dla miłośników natury, aktywnego wypoczynku oraz spokoju.