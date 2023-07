Spis treści: 01 Amalfi - wybrzeże pachnących cytryn

02 Positano - urokliwa miejscowość, ale raczej po sezonie

03 Furore - najlepsze miejsce na plażowanie i kąpiele

04 Amalfi - miejscowość pełna zabytków i atrakcji

05 Jak dotrzeć nad wybrzeże Amalfi?

Amalfi - wybrzeże pachnących cytryn

Wybrzeże Amalfitańskie to skarb regionu Kampania, którego siedzibą jest Neapol. To około 40 kilometrów malowniczej linii brzegowej, która skrywa bajkowe wioski, piękne zatoczki oraz niebywałe punkty widokowe, z których możemy podziwiać zapierające dech w piersi widoki. Wybrzeże ciągnie się od miejscowości Vietri sul Mare, położonej zaledwie 5,6 km od miasta Salerno, aż po najsłynniejszą miejscowość w Amalfi, czyli Positano.

Najważniejsze miejscowości wybrzeża to:

Positano,

Furore,

Conca dei Marini,

Amalfi,

Ravello.

Podobno na Wybrzeżu Amalfi rosną najsmaczniejsze cytryny w całym basenie Morza Śródziemnego. To właśnie one stały się symbolem i znakiem rozpoznawczym tego miejsca. W każdym mieście kupimy produkowane z cytryn likiery, słodkości, lody, lemoniady, a także lokalną ceramikę z ich motywem.

Zdjęcie Wybrzeże Amalfi słynie z najlepszych cytryn / 123RF/PICSEL

Positano - urokliwa miejscowość, ale raczej po sezonie

Positano to najbardziej charakterystyczne miejsce na wybrzeżu, które znajdziemy na większości pocztówek z Amalfi. Kaskadowa zabudowa tego miasta wpisana w skały i zielone zbocza wzgórza wyróżnia się niesamowitym urokiem i prawdziwie włoskim klimatem. Positano to dość niewielkie miasteczko o powierzchni 8,65 km kwadratowych.

Obecnie, z powodu spopularyzowania tego miejsca w mediach społecznościowych Positano zmaga się z problemem nadmiernej turystyki. Ograniczona ilość miejsca, a także restauracji, czy nawet opcji transportu powoduje, że w sezonie to urokliwe miasteczko, zmienia się w głośny i zatłoczony kurort, w którym niemal wszędzie natrafimy na długie kolejki.

Jeśli chcemy poczuć prawdziwy klimat tego miejsca i cieszyć się naszym wypoczynkiem w stylu dolce vita, wycieczkę do Positano powinniśmy zaplanować na maj lub wrzesień. W tych miesiącach wciąż załapiemy się na piękną pogodę i jednocześnie unikniemy tłumów. Poza sezonem możemy też spodziewać się nieco niższych cen. Odwiedzając Positano, koniecznie musimy zobaczyć kościół Santa Maria Assunta z XVIII wieku, w którym znajduje się bizantyjska ikona Czarnej Madonny, a także Torri de Sarazene, czyli średniowieczną strażnicę. Warto również wybrać się na wędrówkę szlakiem Il Sentiero degli Dei, z którego rozpościerają się malownicze widoki na wybrzeże.

Zdjęcie Positano to jedna z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości we Włoszech / 123RF/PICSEL

Furore - najlepsze miejsce na plażowanie i kąpiele

To maleńka miejscowość położona zaledwie 10 kilometrów na wschód od Positano. Słynie z pięknej wąskiej plaży położonej w szczelinie pomiędzy porośniętymi bujną zielenią klifami. To tak naprawdę niewielki naturalny fiord o nazwie Fiordo di Furore.

Położenie tego miejsca sprawia, że słońce oświetla plażę jedynie przez kilka godzin dziennie, wczesnym popołudniem. To właśnie o takiej porze najlepiej wybrać się na plażę i zażyć kąpieli w lazurowej wodzie. Warto zabrać tam ze sobą matę lub wypożyczyć leżak, ponieważ plaża pokryta jest żwirem i drobnymi kamieniami.

Zdjęcie Plaża Fiordo di Furore to najlepsze miejsce na plażowanie / 123RF/PICSEL

Amalfi - miejscowość pełna zabytków i atrakcji

Miasteczko Amalfi przyciąga turystów nie tylko swoją piękną architekturą, ale i wspaniałą historią, zabytkami i atrakcjami turystycznymi. To bez wątpienia najciekawsze miejsce na wybrzeżu, którego zwiedzanie zajmie nam trochę czasu.

Wizytę w Amalfi warto rozpocząć od zobaczenia głównego placu - Piazza Flavio Gioia. To miejsce o każdej porze roku tętni życiem. Zanim ruszymy dalej, warto usiąść w jednym z barów czy kawiarnii, by rozkoszować się kawą oraz lokalnymi słodkościami takimi jak sfogliatella santa rosa z kremem cukierniczym i wiśniami, czy też crostata amalfitana. Następnym punktem zwiedzania jest charakterystyczna Katedra św. Andrzeja z IX wieku (Duomo di Amalfi), będąca jednym z najpiękniejszych zabytków wybrzeża. W jej architekturze dostrzeżemy wpływy bizantyjskie, barokowe, romańskie, a także gotyckie.

Będąc w Amalfi, możemy odwiedzić trzy muzea:

Museo Arsenale Amalfi - muzeum arsenału,

Museo della Carta - muzeum papieru,

Museo Diocesano di Amalfi - muzeum diecezjalne.

Latem w Amalfi spotkamy się z podobną sytuacją jak w Positano. Miasteczko to jest nieduże, a jego urokliwe uliczki bywają wąskie, dlatego przemieszczanie się w tłumie turystów może być tam uciążliwe. Z tego powodu wycieczkę do Amalfi lepiej zorganizować poza sezonem.

Zdjęcie Katedra św. Andrzeja w Amalfi wyróżnia się nietypową architekturą / 123RF/PICSEL

Jak dotrzeć nad wybrzeże Amalfi?

Najbliższy port lotniczy znajduje się w Neapolu. Dolecimy tam bezpośrednio z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic. We wrześniu najtaniej dostaniemy bilety na lot w dwie strony z Katowic. Przelot niskobudżetowymi liniami lotniczymi będzie kosztować nas około 330 zł. Za loty z Warszawy zapłacimy około 520 zł, natomiast z Krakowa 740 zł.

Przylatując do Neapolu, warto przeznaczyć kilka dni na zwiedzenie miasta. Obowiązkowym punktem wycieczki jest Museo Archeologico Nazionale, gdzie znajdują się wspaniałe zbiory greckich i rzymskich antyków, a także mozaiki i obrazy przeniesione z Pompejów. Kolejnym miejscem, które musimy odwiedzić, jest Antica Pizzeria Port’Alba uważana za pierwszą na świecie pizzerię, w której nieprzerwanie od 1738 roku wytwarzana jest pizza.

Zdjęcie Neapol to czarujące miasto pełne atrakcji dla turystów oraz fantastycznej kuchni / 123RF/PICSEL

Nad wybrzeże Amalfi możemy dostać się na różne sposoby. Jeśli zależy nam na zwiedzeniu wszystkich miejscowości, najlepszym wyborem będzie wypożyczenie samochodu. Jednakże droga prowadząca wzdłuż wybrzeża jest kręta i wąska, przez co kierowanie pojazdem może być dość męczące. Dodatkowo, jeśli nie mamy doświadczenia w prowadzeniu w takich warunkach, wymijanie się nad urwiskami z autobusami oraz natarczywe trąbienie i "siedzenie na zderzaku" miejscowych, którzy rzadko kiedy respektują ograniczenia prędkości, może kosztować nas sporo stresu. Z tego powodu najlepiej postawić na komunikację miejską.

Z Neapolu do Vietri sul Mare dojedziemy pociągiem lub autobusem w niecałą godzinę. Tam autobus zabierze nas do każdego miasteczka na wybrzeżu. Jeśli jednak od razu chcemy kierować się na Positano, najlepszą opcją będzie dojechanie pociągiem do Sorrento, a następnie złapanie tam autobusu do Positano. Bardzo atrakcyjnym jednak dużo droższym rozwiązaniem jest przypłynięcie do Amalfi promem z Neapolu. Taki rejs trwa nieco ponad 1,5 godziny i kosztuje około 30 euro (130 zł) za osobę w jedną stronę.