W tym roku Polacy, bojąc się inflacji i wzrostu cen w kolejnych miesiącach, ochoczo korzystają z ofert first minute (pisaliśmy o tym szerzej w artykule " Tanie wakacje 2023: Warto zacząć planowanie już zimą! "). Dlatego już teraz wiele osób szuka informacji na temat prognozowanej pogody na czerwiec, lipiec i sierpień. Większość synoptyków jest w tej kwestii ostrożna i zapowiadają publikację prognoz na wakacyjne miesiące dopiero w kwietniu. Mimo to pojawiły się już pierwsze przewidywania w tej kwestii. Oto pogoda dla jednego najpopularniejszych turystycznie regionów Polski na czerwiec, lipiec i sierpień 2023.



Pogoda w czerwcu nad polskim morzem

Jaka będzie pogoda w czerwcu nad morzem? Początkowo nie będzie to szczególnie upalny miesiąc. Temperatury będą wahały się od 16 do 21 stopni Celsjusza na początku miesiąca. Jednak wraz z upływem czasu, temperatura będzie rosła. Połowa miesiąca może przynieść wyjątkowo ciepłe dni. Termometry w nadmorskich miejscowościach będą wskazywały 24 - 26 stopni Celsjusza. Miesiąc będzie raczej suchy. Dopiero u jego schyłku istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zachmurzenia, a nawet trwających kilka dni opadów. W tym czasie temperatura znacznie spadnie. Koniec czerwca to będą najchłodniejsze dni tego lata.



Pogoda w lipcu nad Bałtykiem

Deszczowo przywita polskie wybrzeże początek lipca. Pierwsze prognozy mówią o opadach 2 i 3 lipca 2023 r. Temperatury będą wówczas podobne jak w czerwcu, należy spodziewać się około 20 stopni Celsjusza. Upały pojawią się ponownie po 10 lipca, jednak wraz z wyższymi temperaturami mogą wystąpić burze i gwałtowne opady deszczu. Przelotne opady nie są jednak czymś, co może popsuć wypoczynek, bo przejdą równie szybko, jak się pojawią. Druga połowa lipca będzie należała do bardzo ciepłych, można spodziewać się wyższych temperatur niż w ubiegłym roku. Bezchmurne niebo i przyjemne temperatury będą sprzyjały wypoczynkowi na plaży. Pod koniec miesiąca można jednak spodziewać się większego zachmurzenia i spadku temperatury o kilka stopni Celsjusza.



Pogoda w sierpniu nad polskim morzem

Pogoda w sierpniu nad morzem zapowiada się także bardzo atrakcyjnie dla wszystkich, których planują swój wypoczynek w tym czasie. Wiele wskazuje na to, że po nieco chłodniejszym, pierwszym tygodniu sierpnia na stałe powrócą nad Bałtyk wysokie temperatury z połowy lipca i utrzymają się do końca miesiąca. Sierpień będzie najcieplejszym miesiącem roku. Deszczem też nie musimy się specjalnie martwić, bo nic nie wskazuje na to, by w ciągu miesiąca pojawiły się więcej niż dwa — trzy deszczowe dni z rzędu. Opady najczęściej będą związane z burzami, które mogą być bardzo gwałtowne, jednak nie będą trwały zbyt długo.



Wszystko wskazuje na to, że pogoda nad Bałtykiem będzie w tym roku rozpieszczała turystów. Prawdziwie upalnych dni można spodziewać się w połowie czerwca i po 10 lipca oraz przez większą szczęść sierpnia, dlatego to właśnie te dni szczególnie warto wybrać na wypoczynek, umożliwią one bowiem pełny relaks. Należy się jednak liczyć z tym, że nawet wówczas od czasu do czasu wypoczynek na plaży, mogą przerwać przelotne opady deszczu, którym najczęściej towarzyszyć będą burze, jednak nie będą one trwały długo i niebawem będziemy mogli powrócić do plażowania.

Oczywiście do wakacji pozostało jeszcze sporo czasu dlatego pierwsze prognozy w razie zbliżania się czerwca, lipca i sierpnia mogą ulec zmianie i z tym zawsze należy się liczyć. Niemniej jednak trzeba mieć nadzieję, że tegoroczne wakacje nad Bałtykiem będą sprzyjały relaksowi.



