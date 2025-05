Ryga numerem jeden po dekadzie przerwy. Ile zapłacimy za city break?

Ryga, stolica Łotwy, zajęła pierwsze miejsce w rankingu najtańszych miast na weekendowy wyjazd w Europie, przygotowanym przez brytyjską firmę Post Office Travel Money. Według raportu koszt dwuosobowego pobytu w Rydze - obejmującego przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie i bilety do atrakcji turystycznych - wynosi średnio 252 funty, czyli ok. 1270 zł. To mniej niż w Wilnie (254 funty) i w Warszawie (277 funtów), co pozwoliło Rydze wrócić na pozycję lidera po ponad dziesięciu latach przerwy.

Niższe ceny w Rydze to nie przypadek - eksperci zauważyli, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, koszt weekendowego pobytu w mieście spadł aż o 15 proc. To jeden z największych spadków cen w zestawieniu, co może być odpowiedzią na rosnącą konkurencję wśród europejskich stolic walczących o turystów.

Polska wciąż w czołówce. Trzy miasta w brytyjskim rankingu

W rankingu znalazły się aż trzy polskie miasta, co potwierdza, że Polska pozostaje konkurencyjnym cenowo kierunkiem podróży - zwłaszcza dla brytyjskich turystów. Warszawa zajęła trzecie miejsce, a tuż za nią uplasowały się Gdańsk (7. miejsce) i Kraków (8. miejsce), z kosztami pobytu wynoszącymi odpowiednio ok. 297 i 300 funtów (nieco ponad 1500 zł).

Co ciekawe, gdyby analizować tylko koszty noclegów, Warszawa byłaby druga w Europie - ustępując jedynie Rydze. Podobnie wysoko plasuje się Kraków, który znalazłby się ex aequo z Tallinem. To jednak wyżywienie w Polsce jest relatywnie droższe, co nieco osłabia końcową pozycję miast w ogólnym zestawieniu.

Najdroższe i najtańsze miasta Europy Zachodniej

Wśród zachodnioeuropejskich miast najlepiej wypadła Lizbona - weekendowy pobyt to wydatek niespełna 293 funtów. Tuż za nią uplasowały się Lille i Porto (ok. 305 funtów), co pokazuje, że nawet popularne kierunki w Portugalii czy Francji mogą okazać się przystępne cenowo. Pierwszą dziesiątkę zamyka Zagrzeb z kosztem pobytu na poziomie 310 funtów (1550 zł).

Na drugim końcu rankingu znalazły się miasta, które często są poza zasięgiem przeciętnego turysty. Najdroższe okazało się Oslo, wyprzedzając Kopenhagę i Edynburg. W tych miejscach ceny za noclegi, jedzenie i bilety wstępu potrafią być kilkukrotnie wyższe niż w Rydze czy Warszawie.

