Życie i styl Najpierw upały, a teraz to. Ambasada apeluje do Polaków w Chorwacji Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków podróżniczych nie tylko Polaków. Co roku chorwackie krajobrazy przyciągają tysiące osób z różnych zakątków świata. Portal 24sata.hr podaje, że wielu wypoczywających w zachodniej części Zadaru musiało się zmierzyć z pewnymi przeciwnościami.

Otóż pojawiły się u nich nieprzyjemne dolegliwości takie jak gorączka, biegunka i wymioty. Przyjęto, że najprawdopodobniej przyczynił się do tego rotawirus. Zadarski Instytut Zdrowia Publicznego zareagował niemal natychmiast i wysłał do Borika Państwową Inspekcję. Obecnie odradzane są kąpiele w morzu.

Zdjęcie Chorwacja co roku przyciąga tysiące turystów z różnych zakątków świata / 123RF/PICSEL

Wirus w chorwackim Zadarze

Wyniki badań turystów potwierdziły rotawirusa. Oficjalnie informację tę podał Benito Pucar, szef wydziału ekologii zdrowia i ochrony środowiska w Zadarskim Instytucie Zdrowia Publicznego. Dodał, że woda jest badana regularnie i wyniki z 21 czerwca nie wykazały niczego podejrzanego.

Kolejne przebadanie próbek zlecono jednak pięć dni później ze względu na pojawienie się u osób z pobliskiego hotelu objawów wywoływanych przez rotawirusa. Ze względu na kolejne doniesienia zlecono ponowne pobranie próbek wody morskiej i ich dokładne przebadanie.

Dyrektor Przedsiębiorstwa Kanalizacji w Zadarze w rozmowie z mediami zdementował pojawiające się pogłoski dotyczące przedostania się kału do morza. Grgo Peronja Slobodnej Dalmaciji powiedział, że nie jest to możliwe, a wszystko przez to, że sieć, do której jest podłączony hotel w Boriku, nie jest skierowana na plażę, a w stronę miasta.

