Najpierw upały, a teraz to. Ambasada apeluje do Polaków w Chorwacji

Przez Chorwację przechodzi potężna fala upałów, ale bardzo wysoka temperatura daje o sobie znać także po zmierzchu, co nazywamy nocami tropikalnymi. Czy aktualna pogoda nad Adriatykiem może być groźna dla zdrowia Polaków, którzy obecnie spędzają wakacje w tym pięknym kraju?

Zdjęcie