Oto najpopularniejsze kierunki podróżnicze świata

Znamy wyniki plebiscytu Tripadvisor Travellers' Choice, który pokazuje dokąd turyści odważyli się udać w 2020 roku, kiedy to było możliwe, ale też - dokąd chcieliby pojechać. Wśród zwycięzców znalazły się również polskie miasta: Kraków i Wrocław. Sprawdź, jakie trendy podróżnicze przyniesie rok 2021!

Zdjęcie Wyspa Bali zdeklasowała zeszłorocznego zwycięzcę - Londyn /Jerzy Pawleta /Agencja FORUM

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych destynacji na świecie znalazły się kolejno: Bali, Londyn, Dubaj, Rzym, Paryż, Hanoi, Kreta, Bangkok, Barcelona i Stambuł. Bali awansowało z zeszłorocznej czwartej pozycji i zdetronizowało Londyn, który w tym roku spadł na pozycję drugą.

Wśród najpopularniejszych europejskich kierunków turyści wymienili: Londyn, Rzym, Paryż, Kretę, Barcelonę, Stambuł, Florencję, Teneryfę, Lizbonę i Edynburg.



W zestawieniu nie zabrakło również polskiego akcentu. Na 18. miejscu w kategorii europejskiej znalazł się Kraków. Jednak Kraków nie jest jedynym wyróżnionym w plebiscycie polskim miastem. W kategorii najpopularniejszych nowych kierunków według Tripadvisor Travellers' Choice znalazł się Wrocław, który zajął dziewiąte miejsce.



Wrocław wyprzedziły kolejno: Martynika (Panama City Beach na Florydzie), Armacao dos Buzios (Brazylia), Wyspa Holbox (Meksyk), St Ives (Cornwall), Mazatlan (Meksyk), Colorado Springs (stan Kolorado), Shoalhaven (Australia), tuż za Wrocławiem, zamykając pierwszą dziesiątkę zestawienia, wskazano Mudgee (Australia).

"Są to miejsca, które podróżni chcą odwiedzić w następnej kolejności" - powiedziała Hayley Coleman, rzecznik serwisu Tripadvisor.

Nową kategorią uwzględnioną w plebiscycie są parki. Ta kategoria to oczywiście pokłosie pandemii, ale również wzrastającego turystycznego trendu, w którym podróżni chętniej decydują się na wypoczynek na łonie natury.

"Według niedawnej ankiety przeprowadzonej wśród podróżnych na Tripadvisor, ponad połowa (52 proc.) twierdzi, że chętniej udaje się na łono natury. Mając to na uwadze, wydawało się, że nadszedł czas, aby wprowadzić tegoroczną nową kategorię - parki narodowe. Chociaż pandemia była pod wieloma względami niesamowicie trudna, jedną pozytywną rzeczą, którą możemy wskazać, jest to, że wyzwoliła ona w nas na nowo miłość do natury i wielu z nas chętnie powraca na jej łono" - dodała Coleman.

I tak wśród najpopularniejszych parków na świecie znalazły się kolejno: Park Narodowy Serengeti (Tanzania), Park Narodowy Jima Corbetta (Indie), Rezerwat Narodowy Masai Mara (Kenia), Park Narodowy Grand Teton (USA), Park Narodowy Krugera (RPA), Park Narodowy Arenal Volcano (Kostaryka), Park Narodowy Wielkiego Kanionu (USA), Park Narodowy Zion (USA), Park Narodowy Torres del Paine (Chile), Park Narodowy Fiordland (Nowa Zelandia).

