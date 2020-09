Pięć najbardziej klimatycznych parków na jesień

Parki są idealnym miejscem na klimatyczne jesienne spacery. Pozwalają nasycić wzrok pięknymi barwami, a do tych najciekawszych warto wybrać się nawet na koniec Polski. Wiele z nich oprócz kontemplowania uroków przyrody, pozwala też wniknąć w długą i ciekawą historię. Polecamy pięć parków, gdzie poczujesz klimat prawdziwej polskiej jesieni.

Zdjęcie Park Żeromskiego w Warszawie /Marek Bazak /East News

Park Starokozielski w Gliwicach

Gliwicki Park Starokozielski, położony częściowo na terenie dawnego cmentarza z połowy XIX wieku, jest jednym z najbardziej klimatycznych parków w Polsce. Jego melancholijna atmosfera fantastycznie zgrywa się z jesienną aurą. Przez cały park biegnie aleja wysadzona kasztanowcami. Na jego terenie znajduje się również cenny zabytek architektury, a mianowicie drewniany kościół z XIII wieku, który został tu przeniesiony w 1926 roku z Zębowic.

Park im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Park im. Piłsudskiego, potocznie nazywany Parkiem na Zdrowiu, jest największym łódzkim parkiem i jednym z największych w Europie. Rozciąga się na powierzchni 172 ha. Powstał na terenach należących dawniej do lasów miejskich, co widać do dnia dzisiejszego. Zasadnicza część parku składa się z pospolitych gatunków drzew (sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego i grabu), ale rosną w nim też rzadko spotykane odmiany. Poza tym można tu spotkać egzotyczne gatunki, nie występujące naturalnie w naszej strefie klimatycznej, jak platan klonolistny czy tulipanowiec. Do parku przylegają tereny rekreacyjne, m.in. ogród botaniczny, ogród zoologiczny i rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie, które przyciągają mieszkańców i turystów.