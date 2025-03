Jedna z piękniejszych wsi na Śląsku. Turystyczna perełka regionu

Podlesice to malownicza miejscowość położona w gminie Kroczyce, a dokładniej w powiecie zawierciańskim. Co ciekawe, może pochwalić się nie lada uznaniem, gdyż w 2024 roku zdobyła trzecie miejsce w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego. Podlesice znajdują się na terenie niezwykle urokliwej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czyli regionu, który słynie z pięknych krajobrazów, imponujących formacji skalnych, tajemniczych jaskiń oraz malowniczych dolin. Dzięki swojemu położeniu niepozorna wieś stała się miejscem szczególnie cenionym przez miłośników natury, turystyki pieszej i wspinaczkowej. Otoczona rozległymi lasami i wzgórzami, stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania tej części Polski.

Raj dla miłośników natury, historii i aktywnego wypoczynku

Podlesice znajdują się w sercu niezwykle malowniczej okolicy, która należy do obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. To rozległy teren chroniony obejmujący znaczną część Jury Krakowsko-Częstochowskiej, rozciągający się na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Powstał w celu ochrony zarówno naturalnych walorów krajobrazowych, jak i historycznych zamków i warowni, które tworzą słynny Szlak Orlich Gniazd. Na jego terenie znajdują się liczne wapienne ostańce, doliny, jaskinie, a także zamki w Mirowie, Bobolicach, Ogrodzieńcu i innych miejscowościach.

To region, który zachwyca przede wszystkim swoim naturalnym pięknem, a nadzwyczaj rozwinięte technologie nie są tu do niczego potrzebne. To świetne miejsce, aby wyruszyć w podróż szlakami turystycznymi, które przeprowadzają przyjezdnych przez najciekawsze i najbardziej urokliwe miejsca w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród tych tras wyróżniają się trzy szczególnie ważne: czerwony Szlak Orlich Gniazd, niebieski Szlak Warowni Jurajskich oraz Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd.

Na szlaku Orlich Gniazd w województwie śląskim

Choć dziś pozostaje w ruinie, Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu uchodzi za jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zamków w Polsce. Jest także największą warownią na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powstał w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego i znajduje się na najwyższym wzniesieniu - 515,5 m n.p.m. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na szlaku.

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu znajduje się około 19 km od Podlesic. Podróż samochodem zajmuje około 20 minut, a rowerem po malowniczych szlakach Jury Krakowsko-Częstochowskiej - około godziny. To idealne miejsce na krótką wycieczkę, zwłaszcza dla miłośników historii i pięknych krajobrazów.

Około 25 km od Podlesic, znajdują się ruiny Zamku Pilcza w Smoleniu. To jedna z najpiękniej położonych warowni na Szlaku Orlich Gniazd, wznosząca się nad rezerwatem przyrody. Wzgórze zamkowe było zamieszkane już w XIII wieku. Zamek był przekazywany i odbierany z rąk do rąk. Jedną z najsłynniejszych właścicielek była Elżbieta Pilecka-Granowska, trzecia żona króla Władysława Jagiełły. Niestety obiekt nie miał zbyt wiele szczęścia, był spalony, ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, czy też w trakcie walki rosyjsko-austriackiej. Od 1914 roku pozostał wyłącznie ruinami.

Zamek Bąkowiec w Zawierciu, oddalony o 3 km od Podlesic, to warownia o nie do końca jasnej historii. Możliwe, że drewniana twierdza istniała tu już w XIV wieku, a murowany zamek powstał z inicjatywy Kazimierza Wielkiego lub księcia Władysława Opolczyka. Po najeździe szwedzkim w XVII wieku zaczął popadać w ruinę, a w czasach PRL-u teren przekształcono w ośrodek wypoczynkowy. Zwiedzanie ruin można połączyć z wizytą na pobliskich Skałach Rzędkowickich i Skałach Kroczyckich, aby urozmaicić wyprawę o aktywny wypoczynek. Będąc w Podlesicach, warto wziąć pod uwagę także zlokalizowane nieco dalej obiekty takie jak: zamek w Bobolicach, w Mirowie czy w Olsztynie.

To nie koniec przyrodniczych atrakcji. Podlesice zaskakują

W granicach miejscowości Podlesice znajduje się także rezerwat przyrody Góra Zborów, który stanowi jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar ten wyróżnia się malowniczymi wapiennymi ostańcami, jaskiniami oraz bogactwem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Góra Zborów jest także popularnym celem turystycznym, zwłaszcza wśród miłośników wspinaczki skałkowej i pieszych wędrówek.

Dodatkowo najbardziej wartościowe przyrodniczo fragmenty okolic Podlesic objęto specjalną ochroną w ramach tzw. Ostoi Kroczyckiej. Jest to obszar o wyjątkowym znaczeniu ekologicznym, w którym chronione są nie tylko cenne siedliska przyrodnicze, ale także liczne gatunki fauny i flory, wiele z nich rzadkich i zagrożonych. Na pewno jest to kierunek, który przypadnie do gustu osobom pragnącym doświadczyć obcowania w zgodzie z przyrodą.

