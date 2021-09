Podziemny raj Słowenii! Polacy pokochali to miejsce!

Kraj, który ma do zaoferowania wiele turystom, to właśnie Słowenia. W tym roku cieszyła się wyjątkową popularnością wśród polskich turystów, którzy wakacje pragnęli spędzić nieco bliżej polski, rezygnując z egzotycznych podróży.



Słowenia okazała się być idealnym celem podróży. Co takiego do zaoferowania ma to państwo?



Doskonale odnajdą się w nim miłośnicy gór. Większość powierzchni kraju zajmują Alpy Wschodnie, w skład których wchodzą Alpy Julijskie. Najwyższy ich szczyt to Triglav, wznoszący się na wysokość 2864 m n.p.m.



Widoki ze słoweńskich szczytów robią niezapomniane wrażenie, ale piękno w tym kraju odnajdziemy nie tylko wysoko w chmurach, ale także... pod ziemią!



Słowenia może pochwalić się wyjątkowo pięknymi jaskiniami, które tworzą podziemne labirynty. Wiele z nich dostępnych jest dla zwykłych turystów bez wyszkolenia speleologicznego.



Jaskinia Postojna i zamek, który strzeże do niej wejścia

Zdjęcie Jaskinia Postojna to jedna z najczęściej odwiedzanych przez turystów jaskiń na Słowenii

Jedną z takich jaskiń jest z krasowa Jaskinia Postojna, która dostępna jest dla turystów już od XIX wieku. Obszar przeznaczony dla zwiedzających to przede wszystkim 5,5 kilometrowa trasa, przez większość której wiedzie kolejka elektryczna.



Jaskinia powstała na skutek drążenia w niej wód rzeki Pivki i to właśnie starym korytem rzeki wiedzie obecna trasa. W jaskini zachwycają niesamowite formacje skalne - różnokolorowe nacieki, stalaktyty, stalagmity i kurtyny skalne.



W jaskini tej można spotkać wyjątkowy gatunek płaza ogoniastego - Odmieńca jaskiniowego. Słoweńcy nazywają go "močeril", co tłumaczy się jako "kopiącego w wilgoci".

Większą atrakcją turystyczną, prócz samej jaskini jest zamek, który stoi niedaleko wejścia do jaskini.



Zamek Predjama stoi pod ponadstumetrową pionową skałą wchodzącą w skład wyżyn słoweńskiego Krasu. Został on wzniesiony w XII wieku i dosłownie wtapia się on w skałę, tworząc z nią jedność.



W XV wieku zamek był siedzibą legendarnego barona-rozbójnika Erazma Lüggera. Jest on przyrównywany do Janosika albo Robin Hooda, gdyż grabił przejeżdżające w pobliżu kupieckie karawany, a łupy rozdawał biednym.



Obecnie zamek wraz z parusetmetrowym odcinkiem jaskini jest otwarty dla turystów.



Jaskinie Szkocjańskie - świat jak z baśni

Zdjęcie Zespół Jaskiń Szkocjańskich przypomina podziemny świat rodem z baśni. Monumentalność jaskiń robi niezapomniane wrażenie / VW Pics

30 kilometrów od Jaskini Postojnej znajduje się zespół jaskiń, które swoim wyglądem przywodzą na myśl świat tworzony przez Tolkiena w "Hobbicie".



Jaskinie Szkocjańskie, bo o nich mowa, są jaskiniami krasowymi i liczą sobie 6 kilometrów głębokości, lecz dla turystów udostępniona jest jedynie trzykilometrowa trasa.



W 1986 roku Jaskinie Szkocjańskie zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i trudno się temu dziwić, bo miejsce to robi niezapomniane wrażenie.



Jaskinie są monumentalne i charakteryzują się sporą wysokością komór, a największe wrażenie na zwiedzających robi płynąca nimi rzeka o nazwie Reka.



Podobnie jak w Jaskini Postojnej, tak i w Jaskiniach Szkocjańskich, nie brakuje niesamowitych formacji skalnych, które można podziwiać bez końca.

Wrażenie robi także przejście przez most Cerkvenik, który znajduje się 50 metrów nad płynącą w jaskini rzeką.



Słowenia obfituje w jaskinie i groty, które dosłownie tworzą podziemny świat. Polacy zakochali się w tej części Europy i pragną eksplorować podziemne korytarze tego kraju.

Zdjęcie Most Cerkvenik zawieszony jest nad kanionem na wysokości 50 metrów. To jedna z najsłynniejszych atrakcji w Jaskiniach Szkocjańskich / VW Pics

Zdjęcie W jaskini Postojnej można spotkać wyjątkowy gatunek ślepego płaza - odmieńca jaskiniowego

Zdjęcie Drogę w Jaskini Postojnej w większości pokonuje się kolejką, co jest sporym ułatwieniem dla turystów

