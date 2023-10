Spis treści: 01 Dlaczego Polacy spędzają Nowy Rok w Zakopanem?

Dlaczego Polacy spędzają Nowy Rok w Zakopanem?

Zakopane to często wybierane miasto w Polsce do spędzenia sylwestrowej nocy. Turystów przyciąga malownicza okolica, gdyż Zakopane położone jest w sercu Tatr. Podczas spacerów możemy napawać się pięknymi widokami gór. Warto pamiętać, że region jest znany z bogatej kultury góralskiej, która przyciąga do siebie osoby chcące poznać lokalne zwyczaje, potrawy i folklor.

Zdjęcie W Zakopanem możemy spędzić prawdziwy, góralski Nowy Rok /123RF/PICSEL

Niektórzy decydują się na dłuższy pobyt, a Nowy Rok jest tylko dodatkiem. Turyści korzystają podczas urlopu z zimowych atrakcji, takich jak narciarstwo lub snowboard. W Zakopanem co roku organizowane są liczne imprezy sylwestrowe, w tym jedna z najpopularniejszych w kraju. Nie brakuje koncertów, pokazów fajerwerków oraz zabaw na świeżym powietrzu. Atmosfera jest nieporównywalna do innych regionów Polski.

Polacy o sylwestrze w Zakopanem. "Powariowali z tymi cenami"

Pan Mateusz na początku października postanowił sprawdzić, ile wyniósłby go urlop w Zakopanem w okresie sylwestrowym. Zdradził, że ceny zdecydowanie go zniechęciły do wyjazdu, gdyż za domek o niskim standardzie, musiałby zapłacić ok. 300-500zł za dzień.

Większość domków w lepszym standardzie, za uczciwą cenę została już pozajmowana na okres od 30 grudnia do 2 stycznia. Powariowali z tymi cenami. wyjaśnia mieszkaniec Staszowa

Tłumaczy, że oczywiście znajdą się tańsze domki, jednak tylko na obrzeżach Zakopanego. W centrum miasta większość domków została w cenie tysiąca zł za dobę. Dodaje, że przeciętny Kowalski nie będzie w stanie pozwolić sobie na taki wydatek.

Porównywałem ceny w Zakopanem do cen wyjazdu za granicę. Urlop za granicą w okresie sylwestrowym wyniesie nas zdecydowanie taniej. podkreśla Pan Mateusz

Pan Mateusz dodaje, że ceny w Polsce nie są według niego zbyt atrakcyjne. Uważa, że może to przyczynić się do częstszych wyjazdów za granicę.

Zdjęcie Rezerwacje w Zakopanem pękają w szwach. To dobry sezon dla hotelarstwa / 123RF/PICSEL

Polacy masowo rezerwują noclegi w Zakopanem na sylwestra. Prawie nic już nie zostało

Tatrzańskie miasto oferuje szeroką ofertę noclegową, od luksusowych hoteli po pensjonaty. Turyści mogą dostosować zakwaterowanie do swoich potrzeb oraz budżetu. Jednak warto mieć na uwadze, że w okresie sylwestrowym popyt na nocleg znacznie wzrasta, a odwiedzający rezerwują zakwaterowanie z dużym wyprzedzeniem. Wielu Polaków jednak już to zrobiło i większość noclegów została już "przebrana".

Zdjęcie Willa pod skocznia w Zakopanem / 123RF/PICSEL

Analizując stronę Booking.com, w pobliżu centrum możemy znaleźć nocleg za ok. 2000 zł ze śniadaniem za dwie noce dla dwóch osób. Ceny sięgają nawet 2250 zł za osobę za dobę. Warto zauważyć, że część tych ofert jest bez wyżywienia. Do pobytu kilkudniowego należy doliczyć również koszty posiłków, benzyny oraz indywidualnych atrakcji.

Zdjęcie Gospodarze oferują niższe ceny za pobyt dla dzieci / 123RF/PICSEL

Za ile spędzimy Nowy Rok w Zakopanem?

W Zakopanem jest szansa znaleźć jeszcze atrakcyjne oferty sylwestrowe. Niektórzy gospodarze proponują dłuższe pobyty na 5-6 dni. Ceny wahają się od 1300 do 2000 zł za pobyt za jedną osobę w pakiecie HB. W takiej ofercie znajdziemy również możliwość udziału w zabawie sylwestrowej z poczęstunkiem i muzyką. Większość podawanych potraw jest regionalna, co pozwala nam skosztować trochę tamtejszej kultury. Gazdy dodatkowo dla gości organizują kuligi i ogniska ze smażeniem kiełbaski. Jeśli jesteśmy zainteresowani jednodniowym wypadem za miasto, to impreza sylwestrowa bez noclegu wyniesie nas ok. 500 zł.

Zdjęcie Kulig to ciekawy sposób na spędzenie czasu, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych / 123RF/PICSEL

