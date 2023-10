Jesień to doskonały czas na wyjazd w góry. Zachwycające kolory, szlaki bez tłumów, niższe ceny. Zanim Tatry pokryją się śniegiem, stoki narciarzami a Krupówki turystami, warto odwiedzić Zakopane. To właśnie teraz jest najlepszy moment, aby odpocząć w mieście pod Giewontem. Zakopane oddycha po sezonie letnim i nabiera sił przed zimowym najazdem turystów. Górale naprawiają, remontują, sprzątają i trochę odpoczywają.

Październik i listopad to jedne z najspokojniejszych miesięcy w Zakopanem, mieście, w którym sezon trwa niemal cały rok. Jeżeli mamy taką możliwość warto skorzystać z tej chwili wytchnienia od korków, tłumów na szlakach i imprez na Krupówkach. Zakopane cichnie i spacerując po uliczkach tego miasta można poczuć ten niezwykły klimat, magię, która tak wielu przyciąga do tego miasta.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 70: Joanna Górska i Robert Szulc INTERIA.PL

Zobacz również: Jesień w polskich górach. Co warto zobaczyć w Karpaczu?

Do Zakopanego pociągiem nie dojedziesz. Przywita cię za to nowy dworzec autobusowy

To jeden z najpopularniejszych dworców w Polsce. Zna go każdy, kto choć raz odwiedził Zakopane. Secesyjny budynek, wyróżniający się na tle okolicznych zabudowań, kultowy neon z napisem "PKP Zakopane" to symbole miasta pod Giewontem. Zakopiański dworzec powstał w 1899 roku dzięki staraniom hrabiego Władysława Zamoyskiego. Wizytówka miasta za niemal 80 milionów złotych odzyskała dawny blask.

Dworzec autobusowy wraz z wielopoziomowym parkingiem tworzą teraz Zakopiańskie Centrum Komunikacyjne. Z dworca odjeżdżają już autobusy, na pociągi musimy poczekać do grudnia. Na turystów czekają nowe wiaty oraz odrestaurowany budynek z przestrzenią do obsługi ruchu pasażerskiego. Busy wożące turystów na tatrzańskie szlaki odjeżdżają z pierwszej części dworca, bliżej ul. Chramcówki, autobusy dalekobieżne mają swoje przystanki w drugiej części placu.

Zobacz również: Nowoczesne schronisko w sercu Beskidu Wyspowego. "Inwestycja na miarę XXII wieku"

Tańsze noclegi

Zdjęcie Jesień to dla Zakopanego czas odpoczynku / Marcin Szkodziński / Agencja FORUM

Zakopane poza sezonem to czas niższych cen. Bez problemu znajdziemy nocleg i zapłacimy za niego średnio 10 procent mniej. - Turyści przyjeżdżają głównie na weekendy. Patrzą jaka będzie pogoda i rezerwują na ostatnią chwilę. - mówi właściciel domków do wynajęcia w Zakopanem. - Ceny za wynajmem są trochę niższe. W sezonie domek 6-osobowy kosztuje około 600 złotych, teraz można wynegocjować nawet 400 złotych - dodaje. Dla zakopiańskich przedsiębiorców jesień to czas chwilowego oddechu po sezonie letnim.

- Nie ma jednak zbyt wiele wolnego, ponieważ trzeba naprawić to, co turyści zepsuli latem i przygotować się na zimę, kupić opał, zabezpieczyć ogród. - opowiada pan Zbigniew, który prowadzi pensjonat w Zakopanem. W restauracjach klientów mniej, ale tu raczej niższych cen nie należy się spodziewać. Są jednak takie miejsca w Zakopanem, gdzie za obiad nie dostaniemy "paragonu grozy". - Wybieramy lokale poza Krupówkami - przyznaje pani Ania, turystka z Warszawy. - Są bary, w których obiad dwudaniowy kosztuje 23-25 złotych. Wystarczy trochę poszukać, oddalić się nieco od centrum. - dodaje.

Zamknięte schronisko

Zdjęcie Schronisko na Hali Kondratowej / Archiwum autora

Jesień na tatrzańskich szlakach to czysta magia. Granie mienią się kolorami, wierchy czerwienieją od sit skuciny, byliny, która jesienią zmienia kolor z zielonego na czerwony. Od tej właśnie rośliny nazwę wzięły Czerwone Wierchy. To masyw w Tatrach Zachodnich, w którego skład wchodzą cztery szczyty: Krzesanica, Ciemniak, Małołączniak i Kopa Kondracka. Czerwone Wierchy to jeden z najpopularniejszych celów wędrówek. Szlak jest łatwy, choć bardzo długi i wymaga dobrej kondycji.

Idąc na Czerwone Wierchy z Kuźnic mijamy po drodze najmniejsze schronisko w Tatrach, na Hali Kondratowej. Niestety przez najbliższe dwa lata będzie ono zamknięte. Schronisko zostanie wyremontowane i rozbudowane. Budynek ma być murowany, ale w planach jest odzyskanie drewnianych belek i obłożenie nimi ścian. Dzięki temu ma zostać zachowany wygląd schroniska. - To schronisko to kawał historii - mówi Wojtek, turysta z Krakowa. - Miało swój niepowtarzalny klimat. Obawiam się, że po remoncie już tak nie będzie. - dodaje. - Mam nadzieję, że uda się, choć trochę, zachować urok tego schroniska.

Na Kasprowy Wierch nie wjedziesz kolejką

Zdjęcie Jesień to idealny czas na wycieczkę w góry / Marcin Szkodziński / Agencja FORUM

Jadąc do Zakopanego, tej atrakcji nie można pominąć. Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch. To jedyna w Polsce wysokogórska kolej linowa. Podróż trwa kilkanaście minut podczas których można podziwiać tatrzańskie hale, szczyty górskie i granie. Na Kasprowym Wierchu działa restauracja i obserwatorium meteorologiczne. To dwa najwyżej położone budynki w Polsce. Za wjazd kolejką zapłacimy teraz mniej niż w sezonie - do połowy grudnia bilet normalny kosztuje 99 złotych a ulgowy 79 złotych. Zgodnie z planem od 30 października do 11 listopada kolejka będzie zamknięta. W tym czasie będzie trwał przegląd techniczny po sezonie letnim.

Wybierając się w góry o tej porze roku należy pamiętać, że pogoda bardzo szybko się zmienia. O ile na dole możemy zastać złotą jesień, wysoko w górach mogą panować warunki zimowe.