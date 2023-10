Spis treści: 01 Świetna alternatywa dla Zakopanego. Gdzie leży Murzasichle?

02 Atrakcje dla aktywnych w tatrzańskiej wsi

03 Zimowe atrakcje w Murzasichle

Świetna alternatywa dla Zakopanego. Gdzie leży Murzasichle?

Murzasichle to miejscowość leżąca w województwie małopolskim, a dokładnie w powiecie tatrzańskim. Położona jest u podnóża Tatr Wysokich i na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Murzasichle to dobra alternatywa dla Zakopanego. Może przypaść do gustu osobom, którym zależy na wypoczynku bez tłumów i z dala od zgiełku miasta. Sprawdzi się także jako baza wypadowa. Wieś znajduje się zaledwie 8 km od Zakopanego i 12 km od granicy ze Słowacją. W tym miejscu zakochają się miłośnicy natury, którzy lubią napawać się malowniczymi krajobrazami i aktywnie spędzać swój czas na szlakach górskich. Wyprawom sprzyja położenie wsi, czyli na wysokości ok. 820-950 m n.p.m., na zboczach wzgórz Budzowy Wierchu i Za Sichłą.

Zdjęcie Widoki w Murzasichle nie mają sobie równych / Getty Images

Murzasichle oferuje wiele atrakcyjnych noclegów w klimatycznych ośrodkach. Na stronach gromadzących oferty hotelarskie, ceny są zróżnicowane i zaczynają się od ok. 500 zł za 6 dni dla dwóch osób. Ciekawą propozycją na urlop są góralskie domki do wynajęcia.

Zdjęcie Wynajęcie góralskiego domku to dobry sposób na poznanie tamtejszej kultury / Getty Images

Atrakcje dla aktywnych w tatrzańskiej wsi

Jesienią nie da się nudzić w Murzasichle. To dobre miejsce dla osób lubiących spacery po górach. Do dyspozycji turystów jest kilka szlaków. Jedno z najbliższych wejść znajduje się w Brzezinach, czyli niecałe 2,5 km od centrum Murzasichle. Szlakami można udać się np. na Kasprowy Wierch. Trasa prowadzi przez Dolinę Gąsienicową. Pieszo można udać się także na Świnicę, czyli jeden z najważniejszych szczytów Tatr Zachodnich. Trasa prowadzi przez Dolinę Kościeliską i jest jedną z bardziej wymagających w okolicy.

Następne wejście znajduje się w Toporowej Cyrhli ok. 4 km od centrum miejscowości. Jednak wędrówkę można rozpocząć już w Murzasichle. Warto kierować się szlakiem, który mogą pomóc wskazać lokalni mieszkańcy. Po dotarciu na górę można cieszyć się wspaniałymi widokami na okoliczne Tatry i otaczającą przyrodę.

Zdjęcie Murzasichle to świetna baza wypadowa / Marek Grzegorz Koperkiewicz / Agencja FORUM

Oprócz wędrówek górskich w Murzasichle można uprawiać także kolarstwo górskie, wspinaczki skałkowe lub paralotniarstwo. W Tatrzańskim Parku Narodowym znajdują się specjalnie oznaczone ścieżki dydaktyczne, które pozwalają na poznanie i zrozumienie tatrzańskiej przyrody.

Dodatkowo w okolicach Murzasichla znajduje się wiele malowniczych wodospadów, takich jak Wodospad na Bystrym Potoku czy Wodospad Roztoki, które można odwiedzić podczas spacerów. Można także wybrać się na przejażdżki konne po okolicznych terenach. To też doskonała okazja do poznania kultury góralskiej. W okolicy organizowane są występy folklorystyczne, a w niektórych miejscach można spróbować tradycyjnych potraw.

Zdjęcie Kolarstwo górskie to bardzo wymagający sport / Getty Images

Zimowe atrakcje w Murzasichle

A może myślisz już o zimowym wyjeździe? Murzasichle chętnie odwiedzane jest w sezonie zimowym i nie ma czemu się dziwić. Najwięcej okolicznych atrakcji turystycznych dostosowane jest właśnie na tę porę roku. Zima to idealny okres na odwiedzenie wsi przez rodziny z dziećmi, aby aktywnie wypocząć. W Murzasichle można znaleźć przede wszystkim ośrodek narciarski Hajduk, który łączy ze sobą miłośników sportu.

Zdjęcie W Murzasichle można wypożyczyć sprzęt narciarski / @pexels / materiał zewnętrzny

Dla fanów łyżew również się coś znajdzie. W Murzasichle są dwa lodowiska dostosowane do potrzeb dorosłych oraz dzieci. Lodowisko Murzasichle jest ulokowane tuż obok stacji narciarskiej. Natomiast będąc na lodowisku Hajduk, można podziwiać otaczające krajobrazy gór. W miejscowości dla najmłodszych dostępne są szkoły narciarskie. Niektórzy gospodarze oferują również organizację kuligów oraz góralskich biesiad.

Zdjęcie Kulig to świetny sposób na spędzenie czasu całą rodziną / Getty Images

