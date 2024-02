Wielkanoc 2024. Kiedy wypada święto?

Wielkanoc to jedno z najważniejszych, a także najstarszych świąt obchodzonych w obrządku chrześcijańskim. Jest świętem ruchomym, co oznacza, że co roku obchodzimy ją innego dnia. Data uzależniona jest od pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Tegoroczna Wielkanoc wypada 31 marca, czyli 10 dni po rozpoczęciu kalendarzowej wiosny.



Przełom marca i kwietnia to idealny moment na podróże po Polsce. Zazwyczaj w tym okresie pogoda zaczyna dopisywać, a my możemy cieszyć się pierwszym powiewem ciepłego, wiosennego powietrza. To również moment, w którym możemy obserwować budzącą się do życia naturę, podziwiając rozwijające się na drzewach pąki, pierwsze kolorowe kwiaty, a także powracającą zieleń liści i traw. Gdzie warto pojechać na Wielkanoc, aby poczuć wiosnę?

Europejska Wieś Bociania na Podlasiu. Zobaczymy tam ponad 30 bocianich gniazd

Podlasie, znane z dziewiczej przyrody i bogactwa natury to doskonałe miejsce na powitanie wiosny. Jedną z perełek tego regionu jest Europejska Wieś Bociania, położona nad malowniczą Narwią, nieopodal Tykocina. To właśnie tutaj, w ponad stuletnim Dworze Pentowo, można doświadczyć bliskiego kontaktu z lokalnymi mieszkańcami, czyli bocianami.



Historia tego miejsca jest dość niezwykła. W 1991 roku przez okolicę przeszedł potężny huragan, który połamał większość drzew i ich gałęzi. Jako że Pentowo znajduje się na szlaku przelotu bocianów między Afryką a Polską, nie trzeba było długo czekać, aż ptaki zasiedliły to miejsce. Złamane i powykręcane drzewa stworzyły idealne warunki bytowania dla bocianów, które zakładając tam swoje gniazda, utworzyły kolonię w okolicy dworu.



Co roku znajdziemy tam ponad 30 zasiedlonych gniazd bocianich.



Europejską Wieś Bocianią możemy odwiedzać już od wczesnej wiosny, aż do ich odlotu. Ptaki powracają tam już w marcu. Jednakże najlepszym czasem na obserwację bocianów jest maj i lipiec, najpierw gdy w ich gniazdach zaczynają pojawiać się jaja, a następnie gdy młode opuszczają siedliska.

Europejska Wieś Bociania to wyjątkowe miejsce na mapie Polski, gdzie zobaczymy ponad 30 gniazd bocianich Marek BAZAK/East News East News

Dolina Chochołowska i wiosenne morze krokusów

Wczesna wiosna, czyli sezon krokusowy to jeden z najlepszych momentów na wizytę w Tatrach. Te piękne fioletowo-białe kwiaty wiosną niczym morze zalewają górskie polany, a miejscem, które szczególnie słynie z tego malowniczego krajobrazu, jest Dolina Chochołowska. Krokusy, czyli inaczej szafrany wiosenne kwitną tam od marca do kwietnia.



Pamiętajmy jednak, że to, czy kwiaty pojawią się tam już pod koniec marca, zależy od pogody i opadów śniegu.



W zeszłym roku, na facebookowym profilu Schroniska Górskiego PTTK im. Jana Pawła II na Polanie Chochołowskiej, publikowany był regularny "raport krokusowy", prezentujący aktualne warunki w dolinie. Pierwsze krokusy pojawiły się tam w pierwszym tygodniu kwietnia, jednak jak donosi jedna z komentujących, kilka lat temu już pod koniec marca na polanie można było podziwiać piękny dywan kwiatów.



Jak dojść na Dolinę Chochołowską? Najłatwiejszy i najkrótszy szlak prowadzi z Siwej Polany. Trasa zajmuje 2,5 godziny. Wycieczkę możemy skrócić, korzystając z kolejki Rakoń, która kursuje już od wczesnych godzin porannych. Trasa jest dość prosta, więc na wycieczkę do doliny możemy wybrać się całą rodziną.

Polana Chochołowska to z całą pewnością jedna z najpiękniejszych wiosennych atrakcji Podhala 123RF/PICSEL

Wiosna nad Bałtykiem. Niezwykła atmosfera nadmorskich miejscowości

Kolejnym pięknym miejscem na przywitanie wiosny jest polskie wybrzeże. Wówczas odwiedzający mogą obserwować, jak nad Bałtyk powoli wraca życie. Pierwsze liście i pąki na drzewach, wszechobecny śpiew ptaków, promienie słońca odbijające się od tafli morza. Wiosną nad Bałtykiem panuje niebywała aura.



Cisza i spokój to idealne warunki na odpoczynek i naładowanie baterii. Nadmorskie miejscowości niczym nie przypominają wówczas głośnych i zatłoczonych kurortów turystycznych, które tak chętnie odwiedzamy latem.



Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać się nad morze w okresie tegorocznej Wielkanocy, jest korzystny wpływ jodu na nasze zdrowie i samopoczucie. Wczesna wiosna to czas, gdy stężenie tego cennego pierwiastka w powietrzu jest szczególnie wysokie. Z tego powodu, wiosną nadmorskie powietrze bardzo korzystnie wpływa na zdrowie naszego układu oddechowego, a także nasze samopoczucie.



W okresie Wielkanocy szczególnie urokliwe będą mniejsze miejscowości. Jeśli zależy nam na wypoczynku z dala od zgiełku miasta, warto pomyśleć nad wizytą w Mikoszewie, Orzechowie, Białogórze, Rusinowie czy też Dębkach.

Bałtyk zachwyca wiosną pustymi plażami i spokojną atmosferą 123RF/PICSEL

Wiosna w Borach Tucholskich. Tam zaobserwujesz, jak natura budzi się do życia

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Niemal 2 proc. powierzchni leśnej zajmuje park narodowy o tej samej nazwie.



Bez wątpienia jednym z najpiękniejszych zjawisk wiosennych w Borach Tucholskich jest kwitnienie roślin. Wraz z początkiem wiosny, spacerując po lasach, możemy podziwiać kwitnące żółte i fioletowe kosaćce (irysy) syberyjskie, białe i różowe konwalie oraz modraki, charakteryzujące się intensywną niebieską barwą.



Wiosna to także czas, kiedy do Borów Tucholskich powracają ptaki migrujące na zimę na południe. Już od końca marca możemy spotkać tam żurawie, kormorany, czaple czy też bociany. W tym okresie w okolicznych lasach rozbrzmiewa relaksujący śpiew ptaków.



Wiosną warto także odwiedzić liczne jeziora i rzeki, które w promieniach słońca nabierają wyjątkowego uroku. Wiosną woda staje się bardziej przejrzysta, a na jej powierzchni pojawiają się rośliny wodne. To doskonały moment, aby wybrać się na wycieczkę łodzią, kajakiem czy rowerem wodnym i delektować się pięknem okolicznej przyrody.



Nie można także zapomnieć o tradycyjnym wiosennym wypieku chleba na miodzie, który stanowi nieodłączny element kultury regionu. Wiosną w Borach Tucholskich warto także odwiedzić lokalne skanseny, muzea i zabytkowe kościoły, aby zgłębić historię i kulturę regionu oraz zrozumieć jego dziedzictwo.

Bory Tucholskie przypadną do gustu kajakarzom 123RF/PICSEL