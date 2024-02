Warmia staje się celem nowego przedsięwzięcia turystycznego, które ma na celu nie tylko wypromowanie bogactwa historycznego tego regionu , ale także zachęcenie podróżnych do dłuższego pozostania w tych malowniczych okolicach. Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, zrzeszające miasta, gminy i powiaty tego obszaru, pracuje nad wyznaczeniem nowego pieszego szlaku pielgrzymkowego, który ma przypominać słynne Camino de Santiago w Hiszpanii, czyli Szlak św. Jakuba prowadzący do katedry Santiago de Compostela. Przewodniczący stowarzyszenia i starosta Olsztyński Andrzej Abako podkreślił w rozmowie z PAP, że celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko promocja Warmii jako krainy pełnej historii , ale także jako miejsca pełnego atrakcji turystycznych. Stowarzyszenie chce przybliżyć pielgrzymom nie tylko zabytki, ale również lokalne produkty rzemieślnicze , które stanowią integralną część kultury tego obszaru.

Podczas spotkania branży turystycznej, które odbyło się niedawno w Gietrzwałdzie, poinformowano, że pieszy odcinek szlaku wyznaczono już na terenie powiatu olsztyńskiego. Rozpoczyna się on w Świętej Lipce, położonej około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna. Tam znajduje się słynące z cudów sanktuarium maryjne, którego początki sięgają XIV wieku. To jeden z najwspanialszych przykładów architektury późnego baroku w Polsce.



Następnie trasa wiedzie przez gminę Reszel, Kolno, Jeziorany, Barczewo, Purdę, Stawigudę, Olsztynek, Gietrzwałd, Dobre Miasto, aż do wsi Kochanówka w powiecie lidzbarskim.