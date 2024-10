Jednak to, co budzi największe emocje, to zapowiedź na przyszły rok - powstanie luksusowego pola kampingowego Circus Arkadia, które będzie zupełnie nową jakością na polskim rynku. Obecnie przy Energylandii funkcjonuje już standardowe pole kampingowe, lecz Circus Arkadia ma podnieść poprzeczkę, oferując czterogwiazdkowy standard. Będzie to pierwsze w Polsce tematyczne pole kampingowe, które przeniesie gości w świat cyrku. Każdy element infrastruktury, od sanitariatów po dekoracje, zostanie zaprojektowany w stylu cyrkowym, co nada całemu miejscu wyjątkowego charakteru.