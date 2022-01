Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawili eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na luty 2022 r. - maj 2022 r.

Pogoda w 2022 roku. Czy będzie ostra zima?

Zdjęcie Jaka będzie pogoda w zimie 2022? / pexels.com

Według prognoz synoptyków z IMGW, pierwsze dwa miesiące 2022 roku będą w Polsce zimowe. Jeszcze w styczniu w nocy możemy się spodziewać mrozów sięgających nawet do -20 stopni Celsjusza, zwłaszcza na terenach wschodnich. Na styku frontów niżowych i wyżu silny, porywisty wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W całym kraju synoptycy prognozują liczne mgły i zamglenia.

Prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że w styczniu będzie mniej opadów niż zwykle na początku roku. Natomiast w lutym możemy spodziewać się silnych mrozów i opadów śniegu. W górach możliwe są dwa metry śniegu. Długoterminowa prognoza pogody zakłada, że w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza w lutym powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Wynosi ona od -4,4 - 0,5 stopnia Celsjusza w Suwałkach do 0,1 - 3,5 stopnia w Szczecinie. Miesięczna suma opadów również nie powinna przekroczyć normy. Jednak mroźne dni z opadami śniegu szybko przejdą w ciepłe z opadami deszczu ze śniegiem.

Długoterminowa prognoza pogody na wiosnę

Zdjęcie Kiedy przyjdzie wiosna? / pexels.com

Według prognoz długoterminowych, marzec będzie podzielony na dwie części. Pierwsza połowa miesiąca nadal będzie z ujemnymi temperaturami, poniżej normy. Miejscami prognozowane są intensywne opady śniegu. Na początek marca synoptycy zapowiadają duże wahania temperatur pomiędzy dniem i nocą. Maksymalne temperatury w ciągu dnia, szczególnie na terenach zachodnich, mogą osiągnąć nawet +10 stopni Celsjusza. W połowie marca przyjdzie ocieplenie.

Długoterminowa prognoza pogody z IMGW przewiduje temperatury powyżej normy. Wtedy czekają na nas roztopy i liczne problemy hydrologiczne, takie jak zatory i kłopoty ze spływaniem wody. Pod koniec miesiąca wystąpią liczne mżawki i mgły, jednak z każdym dniem będzie się robiło coraz cieplej. Zgodnie z prognozami IMGW, kwiecień ma być ciepły i z temperaturami powyżej normy. Na północy i północnym wchodzie sumy opadów powinny być w normie, natomiast na pozostałych terenach Polski będzie ich więcej. Temperatury będą sięgać ok. 10 stopni Celsjusza.

W maju na przeważającym terenie kraju zarówno temperatura, jak i opady, powinny osiągać wartości zbliżonej do normy. Wyjątek będzie stanowić środkowa i północno-wschodnia Polska, gdzie synoptycy z IMGW prognozują nadmiar opadów. Maj przyniesie prawdziwy wybuch wiosny, temperatury sięgną ok. 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na lato 2022 - czy czekają nas upały?

Zdjęcie Co przyniesie ze sobą lato? / Pixabay.com

W czerwcu możemy spodziewać się przyjemnej i łagodnej pogody, co prawda w połowie miesiąca może dojść do dużych anomalii w przyrodzie. Długoterminowe prognozy pogody wskazują, że czekają na nas wiele deszczowych dni.

Czerwiec będą charakteryzować temperatury od najniższej wynoszącej 13 stopni Celsjusza oraz najwyższej sięgającej 23 stopni Celsjusza. Ale na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą dodatkową warstwę ubrań. Przełom czerwca i pierwsze dni lipca będą upalne. Natomiast później nie zabraknie gwałtownych opadów.

Według prognoz synoptyków, pierwsza połowa miesiąca będzie wyjątkowo mokra i burzowa, z aurą niesprzyjającą wakacyjnemu relaksowi. Będą miały miejsce przyrodnicze kataklizmy. Po 10 lipca możemy się spodziewać kolejnych upałów. Podczas ostatnich tygodni lipca będą nam towarzyszyć zupełnie bezchmurne niebo i piękne słońce. W sierpniu 2022 roku synoptycy prognozują upały. Możemy również się spodziewać deszczowych dni.

Jaką pogodę przyniesie ze sobą jesień?

Zdjęcie Pogoda na jesień 2022 / Pixabay.com

Zgodnie z prognozami pogody IMGW, początek września będzie przyjemny i bardzo ciepły. Natomiast druga połowa miesiąca przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu, więc kalosze i parasolki będą w tym miesiącu często używane. Najniższa temperatura we wrześniu będzie wynosić 11 stopni Celsjusza, a najwyższa osiągnie 20 stopni Celsjusza. Pod koniec miesiąca można się spodziewać załamania pogody.

Warto się przygotować do nieco niższych temperatur w październiku, które będą się wahać od 6 do 13 stopni Celsjusza. Synoptycy z IMDW informują, że w październiku raczej nie będzie złotej polskiej jesieni. Do połowy listopada 2022 roku będzie dość ciepło. Według prognoz długoterminowych, w trzeciej dekadzie może dojść do ataku zimy.

Co do grudnia, zima zaatakuje między 7. a 10. Zdaniem synoptyków, tylko w niektórych rejonach Polski możliwe są opady śniegu na Boże Narodzenie. Natomiast grudzień nie będzie zbyt zimnym miesiącem.



Jak zaznacza Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej, długoterminowe prognozy pogody należy traktować orientacyjne, ponieważ prawdopodobieństwo ich sprawdzenia się jest nieco niższe.

