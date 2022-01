W tym roku ferie zimowe odbędą się w 4 turnusach z podziałem na województwa. Pierwszy z nich rozpoczął się 17 stycznia, natomiast ostatni turnus zakończy się 27 stycznia.

Jaka będzie pogoda podczas tegorocznych ferii zimowych?

Od 17 stycznia zaczęły się ferie zimowe w pierwszych pięciu województwach:

małopolskim

wielkopolskim

lubuskim

świętokrzyskim

kujawsko-pomorskim

Przed uczniami dwa tygodnie wolnego od szkoły i sprawdzianów. W okresie 17-30 stycznia synoptycy przewidują dodatnią temperaturę oraz opady deszczu na przeważającym obszarze kraju. W górach w drugiej połowie stycznia spodziewamy się słabej zimy. I chociaż w nocy temperatura może być ujemna i osiągnąć nawet do ok. -10 stopni Celsjusza, natomiast w ciągu dnia musimy się liczyć z temperaturą powyżej 0 stopni Celsjusza. Według synoptyków w Zakopanem mogę pojawić się niewielkie opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Brak prawdziwej zimy gwarantuje bardzo aktywna cyrkulacja z zachodu, która ściąga do nas ciepłe powietrze.

Reklama

Ferie zimowe 2022 - drugi turnus. Jaka będzie pogoda?

Od 24 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Synoptycy prognozują, że w całym kraju nadal będzie utrzymywała się dodatnia temperatura. Jednak pod koniec stycznia możliwy jest powrót długotrwałego mrozu. Miejscami możliwy słaby przymrozek do -5 lub -6 stopni Celsjusza. Średnia miesięczna temperatura powietrza będzie się mieścić w zakresie normy wieloletniej. Trochę może poprószyć w Tatrach, ale szansa na większą ilość śniegu jest niewielka. W ostatnich dniach stycznia w górach możemy się spodziewać chwil ze słońcem.





Ferie zimowe 2022. Synoptycy zdradzają, na jaką pogodę możemy liczyć w lutym

31 stycznia - 13 lutego to ferie dla mieszkańców województw:

mazowieckiego

dolnośląskiego

opolskiego

zachodniopomorskiego

Na początek lutego synoptycy zapowiadają zmienną pogodę, ale bez znaczącego spadku temperatur. Prawdopodobnie dojdzie do intensywnych napływów ciepła z południa i południowego zachodu. Wszystko wskazuje na to, że w dzień możemy się spodziewać lekkiego mrozu, a w nocy kilka stopni poniżej 0. Zapowiadane są również przejaśnienia i mniejsza ilość deszczu. Na opady deszczu możemy liczyć jedynie w górach. Maksymalna temperatura w dzień w Tatrach będzie wynosić 3 stopnie Celsjusza, a w nocy -7 stopni Celsjusza. Nie ma nic lepszego niż wyjazd zimą nad Bałtyk. Pobyt zimą nad morzem to wspaniały czas pełen relaksu, który niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Nad morze jeździmy nie tylko po to, aby plażować, ale również by nawdychać się jodu, ponieważ zimą jego stężenie w powietrzu jest największe. Synoptycy zapowiadają wspaniały klimat nad Bałtykiem, dużo słońca na niebie oraz dodatnie temperatury w ciągu dnia.

Pogoda na ferie 2022 - czy luty będzie biały?

Ostatni, od 14 do 27 lutego, odpoczywać będą uczniowie z województw:

lubelskiego

łódzkiego

podkarpackiego

pomorskiego

śląskiego



Na ten okres synoptycy przewidują nieznaczne ochłodzenie. Luty ma być zimowy i dopiero w drugiej połowie marca mają przyjść roztopy. W całym kraju temperatury będą poniżej zera, a nawet przekroczą -12 stopni Celsjusza. Według prognozy synoptyków, najchłodniej w lutym może być w południowej i we wschodniej części kraju. Ciepłe masy powietrza z kolei dotrą do północnej i zachodniej części Polski. Co więcej, spodziewane są duże opady śniegu, co z pewnością ucieszy przebywające na feriach dzieci. Występuje spore prawdopodobieństwo, że pojawią się także burze śnieżne.