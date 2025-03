Zanzibar to autonomiczna część Tanzanii, a także nazwa archipelagu leżącego około 40 kilometrów od wschodnich wybrzeży tego kraju. Składa się z 53 wysp, z których największe to Unguja (potocznie zwana Zanzibarem) oraz Pemba. Region ten, często nazywany "Wyspą Przypraw", słynie z uprawy goździków, cynamonu, gałki muszkatołowej i pieprzu, co od wieków stanowiło ważny element handlu.