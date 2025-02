Wakacje 2025 - gdzie jest najtaniej?

Według rankingu Which? Travel, planowanie wakacji to nie tylko wybór destynacji, ale także umiejętne zarządzanie budżetem. Eksperci portalu przeanalizowali, jak terminy rezerwacji, rodzaj zakwaterowania i dodatkowe atrakcje wpływają na koszty podróży. Ich zestawienie pokazuje, które kierunki oferują najlepszy stosunek jakości do ceny - niektóre popularne miejsca zaskakują atrakcyjnymi cenami, a inne wciąż pozostają ukrytymi perełkami dla sprytnych podróżników.

Hiszpania - Costa Blanca i Costa Brava

Hiszpania od lat przyciąga turystów pięknymi plażami, aromatyczną kuchnią i niezwykłą atmosferą. W 2025 roku to właśnie Costa Blanca, obejmująca wybrzeże w okolicach Alicante, została uznana za jeden z najtańszych kierunków all inclusive. Tygodniowy pobyt w tym regionie można znaleźć już za około 5,5 tys. zł za osobę, co w porównaniu do innych hiszpańskich destynacji wypada niezwykle korzystnie. Dla osób preferujących apartamenty i samodzielne organizowanie posiłków, warto rozważyć Costa Brava. Region ten nie tylko oferuje piękne widoki i średniowieczne miasteczka, ale także jest znacznie tańszy niż inne części Hiszpanii, np. Barcelona czy Majorka.

Costa Blanca i Costa Brava to hiszpańskie regiony, które na tle innych turystycznych części tego kraju, wyróżniają się atrakcyjną ceną 123RF/PICSEL

Turcja - Dalaman i Antalya

Turcja od lat słynie z atrakcyjnych cenowo ofert wakacyjnych, a Dalaman został okrzyknięty najtańszym kierunkiem na wynajem apartamentów w 2025 roku. Średnia cena tygodniowego pobytu w tym regionie wynosi około 4300 zł za osobę. Dalaman zachwyca błękitnymi lagunami, malowniczymi zatoczkami i pysznym jedzeniem za ułamek cen znanych europejskich kurortów. Z kolei Antalya to jedna z najpopularniejszych destynacji all inclusive. Oprócz gwarantowanej pogody i luksusowych hoteli, oferuje też liczne zabytki, takie jak starożytne ruiny w Side czy wąwóz Göynük.

Bułgaria - Burgas i Złote Piaski

Bułgaria to jedno z najbardziej budżetowych miejsc w Europie na letnie wakacje. W 2025 roku Burgas ponownie znalazł się na liście najtańszych kierunków. Morze Czarne oferuje ciepłe i spokojne wody, a ceny noclegów oraz wyżywienia są dużo niższe niż w zachodnich kurortach. Złote Piaski, znane z szerokich plaż i nocnego życia, to idealne miejsce dla osób szukających relaksu za niewielkie pieniądze. W porównaniu do Grecji czy Włoch, ceny w Bułgarii są nawet o 30-40% niższe.

Bułgaria od lat cieszy się zainteresowaniem turystów. Wszystko ze względu na świetną ofertę wakacyjną i niską cenę 123RF/PICSEL

Maroko - Agadir

Maroko to jeden z niewielu krajów afrykańskich, które są tak przystępne cenowo dla europejskich turystów. Agadir oferuje piękne plaże, orientalną kuchnię i ciepły klimat przez cały rok. Za tygodniowy pobyt w apartamencie zapłacimy tu około 4450 zł za osobę, co czyni Maroko atrakcyjnym kierunkiem dla osób poszukujących czegoś nowego, ale w rozsądnej cenie.

Albania - Riwiera Albańska

Albania to wschodząca gwiazda na turystycznej mapie Europy. Riwiera Albańska oferuje malownicze plaże porównywalne do tych w Grecji, ale w znacznie niższych cenach. Kraj ten zyskuje na popularności dzięki swojej autentyczności, gościnności mieszkańców i przystępnym cenom zakwaterowania oraz wyżywienia.

Albania porównywalna jest do Grecji, jednak z pewnością dużą różnicą jest fakt, że jest tam o wiele taniej CanvaPro INTERIA.PL

Włochy - Toskania i Wenecja

Choć Włochy kojarzą się często z wysokimi cenami, regiony takie jak Toskania i Wenecja oferują atrakcyjne opcje dla budżetowych turystów. Toskania, ze średnią ceną za 7-dniowy pobyt wynoszącą około 5100 zł, przyciąga pięknymi krajobrazami i bogatą historią. Wenecja, mimo swojej popularności, również oferuje przystępne cenowo opcje zakwaterowania, zwłaszcza poza głównym sezonem turystycznym.

Grecja - Korfu i Zante

Grecja pozostaje jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych, a wyspy takie jak Korfu i Zante oferują piękne krajobrazy i przystępne ceny. Korfu, ze średnią ceną za 7-dniowy pobyt w opcji bed and breakfast wynoszącą około 4450 zł, przyciąga turystów swoimi plażami i zabytkami. Zante, znane z malowniczych zatok i krystalicznie czystej wody, również oferuje atrakcyjne cenowo pakiety wakacyjne.

Grecja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych. Wyspy takie jak Korfu czy Zante to przyjazne portfelom opcje 123RF/PICSEL

Portugalia - Madera

Madera, portugalska wyspa na Oceanie Atlantyckim, to raj dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Średnia cena za 7-dniowy pobyt w opcji all inclusive wynosi około 6700 zł. Wyspa oferuje malownicze krajobrazy, liczne szlaki turystyczne i łagodny klimat przez cały rok.

Hiszpańskie wyspy - Teneryfa i Fuerteventura

Wyspy Kanaryjskie, w tym Teneryfa i Fuerteventura, to popularne kierunki dla turystów szukających słońca przez cały rok. Obie wyspy oferują atrakcyjne cenowo pakiety all inclusive, z cenami zaczynającymi się od około 5500 zł za 7-dniowy pobyt. Piękne plaże, różnorodne atrakcje i rozwinięta infrastruktura turystyczna czynią je idealnym miejscem na wakacje.

