Rok temu przewidzieli trzęsienie ziemi w Turcji. Tym razem mówią o popularnym kurorcie

Już rok temu turecka Izba Inżynierów Geologicznych (JMO) ostrzegała przed trzęsieniami ziemi. Jak przypomina Bayram Ali Celtik, trzęsienie ziemi sprzed kilku dni miało ogromną siłę 7,8 stopni w skali Richtera. Ekspert uprzedził jednocześnie, że podobne trzęsienia ziemi mogą znów powtórzyć się w Turcji. Tym razem Prezes JMO jako potencjalne miejsca wstąpienia wstrząsów wskazał Stambuł i popularny wśród Polaków kurort — Antalyę.



Zniszczenia mogą być jeszcze większe

Jeśli przewidywania geofizyka sprawdzą się, skala tragedii może być jeszcze większa niż przed kilku dniami, a wszystko dlatego, że Stambuł i Antalya to regiony o dużej gęstości zaludnienia, toteż skutki dla ludności mogłyby być o wiele większe. Naukowiec podkreśla, że w północnej Anatolii istnieje linia uskoku, która jest jedną z najszybszych i najaktywniejszych na świecie. Dlatego zdaniem eksperta, choć od 500 lat linie uskoków pozostawały w uśpieniu, jeśli to się zmieni i okaże się, że niedawne trzęsienie ziemi było pęknięciem sejsmicznym, to niemal cała Turcja znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie, a szczególnie zagrożona może być Antalya.