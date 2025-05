Ogrody zoologiczne, oceanaria, interaktywne centra nauki, planetaria... Na mapie Polski nie brakuje edukacyjnych miejsc. A ich odwiedzanie to zawsze coś więcej niż tylko przyjemne spędzenie wolnego czasu: mianowicie szansa na zetknięcie się z realnym światem przyrody oraz nauki w formie przystępnej, angażującej oraz zrozumiałej.

Przeżycia, które łączą pokolenia

Szansa tym cenniejsza w czasach, gdy coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami. W efekcie konieczność ochrony środowiska czy zmieniający się klimat przestają być pustymi frazesami, a stają czymś namacalnym i poruszającym. Choć tego typu doświadczenie zawsze i dla każdego jest cenne, dla dzieci staje się wręcz bezcenne.

Słuchając opowieści opiekunów zwierząt czy uczestnicząc w pokazach karmienia na żywo, najmłodsi uczą się z zaangażowaniem, którego nie zapewnią najdroższe nawet smartfony, tablety czy laptopy. Co więcej, taka forma nauki rozwija ciekawość, wzmacnia pamięć oraz skłania do zadawania pytań - a to fundamenty samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

Orientarium ZOO Łódź to przestrzeń, gdzie można zbliżyć się do egzotycznych zwierząt i zrozumieć ich potrzeby / ORIENTARIUM ZOO ŁÓDŹ, fot. Paweł Łacheta Pawel Lacheta materiały promocyjne

Z kolei dorośli mają okazję nie tylko do uzupełnienia luk w edukacji, ale także do pogłębienia wiedzy lub wręcz odkrycia jej na nowo. Tym bardziej że wspólne przeżycia tego typu łączą pokolenia, ułatwiają rozmowy i tworzą wspomnienia, które zostają na lata.

Orientarium ZOO Łódź: wyjątkowe miejsce na edukacyjnej mapie Polski

Mimo że wybór ośrodków do odwiedzenia w naszym kraju jest ogromny, jedno miejsce na edukacyjnej mapie Polski wyróżnia się szczególnie: to Orientarium ZOO Łódź. Z wielu powodów, a najważniejszy jest taki, że nowoczesna architektura i zaawansowane technologie tego miejsca sprawiają, iż zwiedzający mogą poczuć się jak w tropikalnej dżungli oraz podwodnym świecie oceanu jednocześnie. Ale… w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Ogród zoologiczny w Łodzi to bowiem przestrzeń, która powstała z myślą o całych rodzinach. Przestrzeń wypełniona różnego rodzaju atrakcjami edukacyjnymi, interaktywnymi strefami i miejscami do odpoczynku. Przerwy w zwiedzaniu z pewnością będą jednak krótkie, gdyż jest co podziwiać. Sam za siebie mówi zresztą sukces frekwencyjny Orientarium ZOO Łódź.

Orientarium ZOO Łódź to miejsce, gdzie egzotyka spotyka się z edukacją / ORIENTARIUM ZOO ŁÓDŹ, fot. Paweł Łacheta Pawel Lacheta materiały promocyjne

W sezonie zimowym i w pierwszym kwartale 2025 roku Orientarium ZOO Łódź odwiedziło ponad 160 tysięcy zwiedzających, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do poprzednich lat. To dowód na to, że miejsce to cieszy się nie tylko rosnącym zainteresowaniem, ale przede wszystkim uznaniem wśród odwiedzających. Nie tylko odwiedzających zresztą, ale i branży, ponieważ Orientarium ZOO Łódź otrzymało przyznawaną przez Polską Organizację Turystyczną nagrodę Najlepszy Produkt Turystyczny 2024. Skąd taka popularność? Rozwiązaniem zagadki są mieszkańcy łódzkiego zoo.

Zwierzęta Orientarium ZOO Łódź

No ale właśnie, jakie zwierzęta spotkamy w Orientarium ZOO Łódź? Przede wszystkim różnorodne gatunki zwierząt z Azji Południowo-Wschodniej. Wśród nich znajdują się orangutany sumatrzańskie, majestatyczne krokodyle gawialowe, tajemnicze psy leśne, a także słonie indyjskie, które można obserwować podczas kąpieli.

W strefie oceanicznej znajduje się natomiast ponad 1300 ryb, w tym jedyne w Polsce ryby gitarowe, ale też kostnoszkieletowe, płaszczki czy rekiny brodate. Wszystkie gatunki można podziwiać z poziomu największego w Polsce podwodnego tunelu. Wreszcie: część nazwana Wyspy Sundajskie, czyli najcieplejsza (26 stopni Celsjusza) i najbardziej wilgotna (80 proc.) część pawilonu. Tam na zwiedzających czeka rekordowych rozmiarów krokodyl Kraken (5 m i 15 cm długości!) i jego partnerka Penelopa. Ale też jedyne w Polsce orangutany sumatrzańskie, gibony czy binturongi.

Wizyta w Orientarium ZOO Łódź to inwestycja w rozwój emocjonalny i intelektualny, która przynosi korzyści na wielu poziomach / ORIENTARIUM ZOO ŁÓDŹ, fot. Paweł Łacheta materiały promocyjne

Warto dodać, iż niemal każdego dnia w Orientarium ZOO Łódź odbywa się aż 24 pokazowych karmień zwierząt, co pozwala na bliższe poznanie ich zwyczajów i zachowań.

Orientarium ZOO Łódź: praktyczne Informacje

Orientarium ZOO Łódź jest otwarte codziennie od 9:00 do 19:00 przez cały rok, a ostatnie wejście możliwe jest o 18:30. Bilety można zakupić online lub na miejscu. Ceny biletów wynoszą 80 zł dla dorosłych i 50 zł dla posiadaczy Karty Łodzianina. Dla gości przyjeżdżających własnym samochodem dostępnych jest pięć parkingów w pobliżu Orientarium ZOO Łódź. Warto dodać, iż na terenie ogrodu działa kilkanaście punktów gastronomicznych.

Gatunki zagrożone wyginięciem, największy w Europie wybieg dla słoni (dwa tysiące metrów kwadratowych!), 10 zbiorników wodnych i 26-metrowy tunel do obserwacji rekinów i płaszczek... Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem przyrody, rodzicem szukającym wartościowej rozrywki dla dzieci, czy po prostu ciekawym świata podróżnikiem - w Orientarium ZOO Łódź znajdziesz coś dla siebie.

