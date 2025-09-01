Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 1 do 7 września 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop tygodniowy - Baran

W tym tygodniu dopadnie cię ciężar codziennych trosk. W pracy porzucisz schematy, wyzwolisz się z obaw oraz ograniczeń i zaczniesz działać na własny rachunek. Zajęte Barany będą zachowywać dystans emocjonalny w stosunku do partnera. Wolne zaś nie będą przejmować się samotnością. W weekend nie zapomnij o zaległych towarzyskich spotkaniach.

Horoskop tygodniowy - Byk

Wrześniowa aura przyniesie przyjemne niespodzianki. W pracy pojawią się pozytywne wiadomości oraz propozycje, a do firm zapukają nowi klienci. Zajęte Byki powinny spojrzeć prawdzie w oczy i zastanowić się dokąd prowadzi ich relacja i czy ona ma sens. Samotne zaś będą zakładać profile na portalach randkowych i szukać powierzchownych przygód. Weekend sprzyjał będzie wyjazdom.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Aura tego tygodnia pomoże ci wytrwać w podjętych postanowieniach. W pracy zapadną wreszcie istotne decyzje i ustalenia, na które tak długo czekałeś. Zajęte Bliźnięta nie będą miały teraz ochoty być zbyt blisko partnera. Wolne zaś powinny unikać na randkach wracania do przeszłości i opowiadania o byłych relacjach. W weekend znajdź czas na odpoczynek w gronie bliskich i przyjaciół.

Horoskop tygodniowy - Rak

Wrześniowa aura doda ci sił w działaniu. W pracy czas sprzyjał będzie zdobywaniu ważnych doświadczeń i nauce. Zajęte Raki będą unikać poważnych rozmów o przyszłości czy wspólnym kredycie, bo nie są pewne swoich decyzji. Samotne zaś powinny uważać na swoje wybory miłosne, bo zostaną poderwane przez kogoś niedojrzałego i roszczeniowo nastawionego do życia. W weekend nie spędzaj wieczoru w domu.

Horoskop tygodniowy - Lew

W tym tygodniu opóźni się realizacja ważnych planów. W pracy będziesz unikał pewnych zadań, i nie ma takiej siły, która cię do nich zmusi. Zajęte Lwy skupią się, aby dotrzymać obietnicy, jakie z serca złożyły partnerowi. Samotne zaś będą poszukiwać drapieżności w miłości, bo spokojne znajomości szybko ich znudzą. W weekend spaceruj i dotleniaj się, jeśli nie masz spotkań i imprez.

Horoskop tygodniowy - Panna

Wrześniowa aura pchnie twoje życie na zupełnie nowe tory. W pracy zdobędziesz ciekawe informacje i przeprowadzisz owocne rozmowy. Zajęte Panny w związku będą potrzebowały pomilczeć, bo nie będą miały ochoty na siłę dostrajać się do partnera. Samotne zaś będą mało rozrywkowe, unikać więc będą chodzenia na randki. W weekend zapragniesz żyć wygodniej.

Horoskop tygodniowy - Waga

Aura tego tygodnia pomoże ci odzyskać wigor. W pracy ujrzysz nowe perspektywy, gdy w otoczeniu zawodowym pojawią się nowe osoby. Zajęte Wagi będą zamykać oczy na rzeczywistość, która jest zupełnie inna od ich własnych wyobrażeń. Samotne zaś już same nie będą wiedziały, czego chcą i kogo szukają. W weekend udadzą się zakupy.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

W tym tygodniu pozbywaj się zbędnych rzeczy i spraw w swoim życiu. W pracy uwolnisz się od nudnych kwestii i wreszcie zaczniesz robić to, co lubisz. Skorpiony będące w stałych relacjach będą musiały zmierzyć się z przyziemnymi problemami i poważnie popatrzeć na wspólne sprawy. Samotne zaś mogą liczyć na serię zauroczeń, romantycznych wyznań i namiętnych randek.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Wrześniowa aura odmieni twoją energię i wyzwoli swobodę w działaniu. W pracy wywrócisz pewne schematy do góry nogami i zaczniesz poszukiwać nowych rozwiązań oraz innego punktu widzenia pewnych sytuacji. Zajęte Strzelce nie będą miały ochoty na częste towarzystwo partnera. Wolne zaś powinny wystrzegać się przelotnych romansów, które nie przynoszą niczego dobrego.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Wrześniowa aura przyniesie czas zmian i nowych odkryć. W pracy będziesz pełen inicjatywy i zapału, dzięki czemu sforsujesz każdą przeszkodę. Zajęte Koziorożce, mimo że dobrze będą czuły się w relacji z partnerem, to samotnie spędzany czas będzie dla nich lepszą opcją niż romantyczny wieczór. Wolne zaś będą skrywać na dnie duszy swoje marzenia o miłości.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie dogadywaniu się z ludźmi. W pracy dopadnie cię odwaga, aby podejmować nowe wyzwania i zaskoczyć szefa. Zajęte Wodniki zapragną wyjaśnić sprawy przywiązania emocjonalnego, bo mogą mieć wrażenie, że ich relacja ostatnio straciła blask. Samotne zaś będą otrzymywać wiele dowodów zainteresowania od płci przeciwnej. W weekend będziesz miał więcej energii do spacerów.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Aura tego tygodnia zachęci cię do walki z własnymi słabościami. W pracy podejmiesz ważne decyzje i zaczniesz śmiało podążać własną drogą. Zajęte Rybym, zamiast skupiać się na związku nawiążą tajemniczy flirt, który będzie dla nich odskocznią od szarej codzienności. Samotne zaś miłości będą szukać na aplikacjach randkowych. W weekend warto wyjść na miasto.