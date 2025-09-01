Nowe produkty Porcji DobreGO! - dobrze zbilansowane rozwiązania na każdy dzień

Na półkach w sklepach Żabka pojawiły się nowe produkty "Porcja DobreGO!". To gotowe dania i przekąski przygotowane z myślą o różnych potrzebach - od drugiego śniadania dla uczniów i studentów, po pełnowartościowy lunch dla całej rodziny czy lekką opcję dla seniorów.

Produkty oznaczone etykietą „Porcja DobreGO!” powstają z myślą o tych, którzy stawiają na sprawdzoną jakość, ale nie mają czasu na gotowanie. W ten sposób chcemy pokazać, że dobre jedzenie może być jednocześnie wygodne, smaczne i dostępne od ręki

"Porcja DobreGO!" w nowej odsłonie

Wśród nowości znalazły się dania obiadowe marki Szamamm, które łączą wygodę z pełnią smaku. Penne proteinowe - klasyczny włoski makaron z dodatkiem kurczaka i warzyw w wysokobiałkowej wersji - syci na długo i sprawdza się zarówno jako szybki lunch, jak i kolacja po treningu. Miłośnicy wyrazistych aromatów mogą sięgnąć po makaron syczuański z warzywami w sosie z nutą chili i imbirem - to idealny sposób na urozmaicenie codziennego jadłospisu. Dla zwolenników klasycznych smaków przygotowano panierowany kotlet z fasolką szparagową i ziemniakami - tradycyjne, sycące połączenie w wygodnej formie. Lżejszą propozycją jest natomiast kremowa zupa Summer Soup z batatem, doskonała na cieplejsze dni, gdy potrzebny jest szybki i pożywny posiłek, który nie obciąży żołądka.

"Porcja DobreGO!" - zbilansowane posiłki także w codziennym pośpiechu

Poranna gonitwa z czasem to nieodłączna część dnia dla wielu osób chodzących do pracy lub szkoły. Zjedzenie śniadania i przygotowanie czegoś na później nie zawsze jest możliwe, dlatego właśnie "Porcja DobreGO!" to świetne rozwiązanie, dostępne na wyciągnięcie ręki w sklepach sieci Żabka.

Kanapki Tomcio Paluch dostępne są w różnych wariantach m.in. z lekką drobiową wędliną lub pastą jajeczną. Nowością jest kanapka proteinowa z szynką z indyka i kremowym serkiem na pełnoziarnistym pieczywie. Jest to propozycja bogata w białko i idealna dla osób, które chcą dodać sobie energii na resztę dnia.

W ofercie znalazły się także sałatki Dobra Karma. Lunchbox High Protein to kompozycja kurczaka, mieszanki kasz, sera solankowego, edamame i prażonego bobu - jedna porcja dostarcza aż 34 g białka, dlatego szczególnie dobrze sprawdzi się u osób prowadzących aktywny tryb życia. Lżejszą alternatywą jest Lunchbox Grecki, czyli połączenie świeżych warzyw, sera i oliwek z dodatkiem oliwy - lekka, a zarazem pożywna opcja inspirowana kuchnią śródziemnomorską.

Linia Porcja DobreGO! to synonim świadomych wyborów - łączy smak, wygodę i oszczędność czasu. Receptury opracowywane są przy współpracy z dietetykiem, co gwarantuje odpowiednią ilość białka, błonnika i innych składników odżywczych w każdej porcji. To proste, pełnowartościowe rozwiązania na każdy dzień. Dzięki temu, że aż 95% opakowań nadaje się do recyklingu, wybór Porcji DobreGO! to także wyraz troski o środowisko.

Artykuł sponsorowany