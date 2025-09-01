Matematyczny challenge: Podejmiesz wyzwanie powrotu do szkoły?
Powrót do szkoły to idealny moment, by rozruszać umysł. Sprawdź, jak szybko potrafisz rozwiązywać matematyczne zagadki i łamigłówki. Czy uda Ci się znaleźć poprawne rozwiązanie, zanim upłynie czas? Przygotuj się na wyzwanie i przekonaj się, czy twoja spostrzegawczość i logika działają bez zarzutu.
Szkolny test: Rozwiąż tę zagadkę, jeśli potrafisz!
Jeżeli lubisz wyzwania logiczne i matematyczne, ta zagadka będzie strzałem w dziesiątkę! Polega ona na obliczaniu, jaki dzień tygodnia przypada po dodaniu lub odjęciu określonej liczby dni. Takie ćwiczenia są nie tylko popularne w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, ale też często pojawiają się w quizach online i łamigłówkach dla miłośników matematyki. Przygotuj ołówek, kalkulator i spróbuj sprawdzić, jak szybko potrafisz dojść do poprawnego rozwiązania. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła!
Jest poniedziałek. Jaki dzień tygodnia będzie za 73 dni?
Prawidłowe rozwiązanie
Udało ci się rozwiązać łamigłówkę, która przyprawia o ból głowy wielu internautów? Jeśli tak, to gratulacje! To znak, że potrafisz myśleć szybko, logicznie i skutecznie radzisz sobie z wyzwaniami. A jeśli tym razem ci się nie udało, nie martw się. Nasza koncentracja zależy od wielu czynników, jak zmęczenie czy stres. Być może miałeś po prostu gorszy dzień. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie. Dziękujemy za udział w zabawie.
- Dzisiaj jest poniedziałek. Jaki dzień tygodnia będzie za 73 dni?
- 73 ÷ 7 = 10,4 tygodni, czyli 70 pełnych dni.
- 73 - 70 = 3 - tyle dni brakuje.
- Reszta 3 oznacza, że przesuwamy się 3 dni do przodu od poniedziałku.
- Poniedziałek - wtorek - środa - czwartek.
Poprawna odpowiedź to: czwartek.
