Co przyniesie wtorek, 2 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 8 Buław

W życiu prywatnym możesz zacząć coś nowego. Daj sobie prawo do szukania szczęścia w innym miejscu. Nie musisz spełniać cudzych oczekiwań. Jeśli postępujesz wbrew rodzinnej tradycji, poczuj się jak pionier, który odkrywa nowe lądy. Może to właśnie z ciebie wezmą przykład przyszłe pokolenia? W finansach spróbuj innej metody, nie poddawaj się przed czasem.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która najlepiej sprawdza się w ekstremalnych warunkach. Gdy wszystko wokół pali się i wali, człowiek ten pozostaje oazą spokoju, działa błyskawicznie i bez zarzutu, zawsze podaje pomocną dłoń. Za to gdy jest spokój - kompletnie się gubi! W finansach możesz zarobić, przewidując zagrożenia, dostarczając ochronę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 5 Denarów

W życiu osobistym ktoś może pokazać ci zupełnie nową twarz, gdy dojdzie do kryzysowej sytuacji. Nie bez powodu mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Niektórzy znajomi dobrzy są do wspólnej zabawy, ale do zwierzeń trzeba znaleźć sobie kogoś innego. W finansach możesz otrzymać prośbę o pożyczkę. Będzie to raczej drobna kwota, mały przedmiot.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 6 Denarów

W życiu osobistym możliwa będzie naprawa stosunków, zrewidowanie poglądów, pierwszy krok ku pojednaniu. Jeśli ktoś jest w nastroju, by przerzucać między wami mosty, nie warto tego psuć. Oczywiście trzeba ci będzie starannie ocenić, kto prosi o przebaczenie szczerze, a kto tylko gra. W finansach możesz otrzymać wsparcie materialne od obcej osoby, instytucji.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 3 Buław

W kontaktach prywatnych będzie liczył się dobrze przemyślany plan. Wyznacz pole działania i nie pozwalaj przekraczać swoich granic. Możesz mijać teraz wielu ludzi, a także czerpać doraźnie z ich uwagi. Każdy jednak zajmie się przede wszystkim własnymi sprawami. Związki będą przelotne. W finansach możliwa okaże się lukratywna podróż, podpisanie umowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych należy przygotować się na zmianę, która nie będzie zależała od ciebie. Nie da się zbudować udanej relacji, zamykając kogoś w czterech ścianach, odgradzając się od ludzi. Lepiej zaakceptować niestałość świata, zmienne trendy. Nie odrzucaj wszystkiego z punktu. W finansach możesz zarobić, jeśli zdobędziesz się na otwartość i tolerancyjność.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym twoje plany mogą zostać zagrożone. Istnieje też spore ryzyko poważnego konfliktu. Jeśli masz do kogoś żal, nie konfrontuj się w nerwach. Sprzeczka łatwo zamieniłaby się w kłótnię, a ta - w przewlekłą animozję, w którą wciągnięte zostanie coraz więcej osób. W finansach zabezpiecz się na wypadek kryzysu oraz klęsk żywiołowych.

Horoskop tarotowy na dla Skorpiona

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym nie warto zdawać się wyłącznie na intuicję. Baczna obserwacja oraz rozległe studia pomogą uniknąć nietaktu, pogłębią twoją wiedzę o niezrozumiałych z pozoru zachowaniach. Jeśli masz jakieś wątpliwości, odważ się zapytać drugą stronę. Wykaż się zainteresowaniem jej problemami. W finansach możliwy będzie kurs, dodatkowe szkolenie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Król Buław

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wie, jak się w życiu ustawić. Prowadzi on bardzo wygodną egzystencję, ale jego ognista natura potrzebuje wyzwań. Oferuj rozrywkę i schlebiaj próżności, a są duże szanse, że znakomicie się dogadacie. W finansach możesz odnieść sukces w biznesie, w którym używa się... wody.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Śmierć

W życiu osobistym opłacz wszystkie straty, które wciąż nie dają ci spokoju. Uszanuj w sobie potrzebę pożegnania się, odczucia smutku. Możesz pokusić się o napisanie listu, w którym podziękujesz minionym zdarzeniom, rzeczom, a także osobom, które odeszły. Jednocześnie zaznacz swoją otwartość na nowe jutro. W finansach upewnij się co do zamknięcia pewnej sprawy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych czyjaś złość lub rozczarowanie może wybuchnąć jak wulkan. Tak naprawdę złe emocje nie będą teraz niespodzianką. Niektóre kotłowały się w sercach już od dawna i wreszcie nadszedł moment, by się z nich oczyścić. Nie będzie to ładny widok, ale może przynieść ulgę. W finansach nie bój się dotknąć bolesnego tematu, zadać trudnego pytania.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 9 Buław

W życiu osobistym możesz znaleźć gdzieś tymczasowe schronienie. Ktoś nie zagrzeje miejsca w twoim sercu, ale za to podaruje spokój, ciche miejsce, w którym zdołasz zebrać siły i przemyśleć parę spraw. Doceń także te znajomości, które są powierzchowne. One mają swój głęboki sens. W finansach możliwa będzie praca tymczasowa, umowa zlecenie lub o dzieło.

