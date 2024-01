Tak będzie wyglądać Energylandia w 2024 roku. Gości przyciągnie nowa strefa

Trzy tygodnie po oficjalnym otwarciu, 27 kwietnia park powita nową strefę - Sweet Valley. Ten cukierkowy świat, rozciągający się na 4 hektarach, obiecuje zapewnić niesamowite wrażenia z dziesięcioma różnymi atrakcjami. Jak zapewniają władze parku, Sweet Valley to nie tylko kolejna atrakcja na mapie parku, a prawdziwa kraina słodkich fantazji zbudowana z lizaków, tabliczek czekolady i waty cukrowej.

Atrakcje Sweet Valley. Co przygotowano dla dzieci i dorosłych w Energylandii?

Nowa przestrzeń zostanie dedykowana najmłodszym gościom, co będzie widoczne w słodkim wystroju i atrakcjach dostępnych dla najmłodszych. Najważniejszą atrakcją siódmej strefy Energylandii będzie rodziny rollercoaster o nazwie Choco Chip Creek. Jego wygląd przypomina parową lokomotywę, a stacja ma design kopalni ciasteczkowej. Długość toru osiąga aż 1200 metrów - prawie tyle co Abyssus, Zadra czy Hyperion. Prędkość wynosi 55 km/h, a najwyższy punkt to 16,5 metra. Co ciekawe, Choco Chip Creek jako pierwszy w Energylandii rollercoaster familijny, oferuje trzykrotne zastosowanie napędu łańcuchowego w jednym przejeździe, umożliwiając tym samym trzy różne zjazdy.

Zdjęcie Sweet Valley w Energylandii / Energylandia / materiały prasowe

Słodka Dolina wzbogaci się o inne atrakcje, w tym drugi rollercoaster tej sekcji - Honey Harbour, o długości 254 metrów, wysokości 11,7 metra i prędkości 46 km/h. Będzie również dostępnych wiele karuzel, takich jak obracająca się Twis’Tea, balonowa Bon Bon Balloon, Candy Critters i klasyczna wenecka Candy Carousel. Oferta obejmuje także przejażdżki widokowe, takie jak Mini Track’Tour Ride oraz wodny spływ dla dzieci o nazwie Bumble Boats. Całość zostanie uzupełniona atrakcją Crazy Barn, przypominającą wiejską stodołę na obracającej się platformie.

W drugim etapie dostępny stanie się wielofunkcyjny budynek restauracyjno-widokowy. Obiekt Sweet Valley Town Hall Theatre będzie pomieścić aż 1000 osób i pozwoli na połączenie kolacji z pokazami artystycznymi, które cieszą się popularnością w innych europejskich parkach rozrywki. To największy tego rodzaju obiekt w Energylandii.

Ale to nie koniec. Energylandia już ogłosiła dwa wydarzenia!

Kolejnym wyjątkowym momentem sezonu ma być Kinder Party, które odbędzie się 1 i 2 czerwca. To weekend pełen zabawy, radości i niezapomnianych przygód, gdzie goście mogą oczekiwać na liczne niespodzianki, w tym rozdanie aż 10 tys. gadżetów oraz niezapomniane występy artystów.

Jednym z głośniejszy wydarzeń będzie z pewnością Magic Night & Beach Party zaplanowane na 13 lipca. Ten event przewiduje aż 13 godzin zabawy, od 10:00 do 23:00, z parkiem rozświetlonym milionami świateł, muzyką i gorącym klimatem letniej nocy. Goście będą mogli korzystać ze wszystkich atrakcji parku, w tym z nocnej iluminacji rollercoasterów i karuzel, a także cieszyć się atmosferą tropikalnego party przy basenach i na plaży.