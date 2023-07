Spis treści: 01 Prawie 6 milionów turystów z zagranicy

02 Co dziwi obcokrajowców w Polsce?

03 Co obcokrajowcy lubią w Polsce? "Bezpiecznie i niedrogo"

04 Co przyciąga turystów do Polski? Amerykanka nie ma wątpliwości

Prawie 6 milionów turystów z zagranicy

Tylko w ubiegłym roku Polskę odwiedziło około 5,9 miliona przyjezdnych - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Nasz kraj zdaje się więc mocno przypadać zagranicznym turystom do gustu.

Obcokrajowcy mają doceniać między innymi turystykę miejską wokół największych polskich ośrodków, ale również lokalną kuchnię. Popularnością cieszą się obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale Polska przyciąga również pasjonatów turystyki aktywnej.

Jak się okazuje, nasz kraj ma szereg zalet. Travel Off Path, amerykański serwis internetowy poświęcony podróżom, opublikował niedawno własne zestawienie 5 powodów, dla których warto odwiedzić Polskę. Niektóre z nich mogą zaskakiwać.

Co dziwi obcokrajowców w Polsce?

Amerykańska dziennikarka Marci Rivera podzieliła się własnymi spostrzeżeniami na temat naszego kraju. Opracowała zestawienie 5 powodów, dla których podróż do Polski ma stać się niezapomnianym przeżyciem. Jak się okazuje, wymienia nasz kraj jako idealną destynację dla kobiet, które podróżują w pojedynkę.

Zdjęcie Co obcokrajowcy lubią w Polsce? „Bezpiecznie i niedrogo” / Beata Zawrzel/REPORTER / East News

Jak zauważa, Polska ma być krajem przyjaznym samotnym turystom. Kobiety spacerujące w pojedynkę lub samotnie jedzące obiad w restauracji, mają nie wzbudzać w naszym kraju tak dużego zainteresowania, jak ma to miejsce gdzie indziej. Amerykanka zauważa również, że polskie miasta oferują szereg grupowych wycieczek, które dają szansę nie tylko na poznanie historii kraju, ale również nawiązanie nowych znajomości.

Co obcokrajowcy lubią w Polsce? "Bezpiecznie i niedrogo"

Wielu obcokrajowców decyduje się na podróż do Polski z jednego, prostego względu. Nasz kraj jest dla nich bowiem jedną z najtańszych, europejskich destynacji. Podobny powód wymienia również Amerykanka.

Według niej atrakcyjne ceny są szczególnie ważne dla kobiet podróżujących w pojedynkę, gdyż niskie koszty noclegów dają im możliwość wynajęcia lepszego hotelu, w którym poczują się bezpieczniej. Szukając oszczędności, nie muszą w Polsce decydować się na budzące wątpliwości oferty nieprzyjemnie wyglądających hosteli w podejrzanych dzielnicach.

Zdjęcie Polska pod wieloma względami plasuje się na wysokich miejscach w rankingach atrakcyjności / 123RF/PICSEL

Kwestie bezpieczeństwa to kolejny powód, dla którego według Amerykanki, Polska jest krajem wręcz idealnym dla samotnie podróżujących kobiet. Jak podkreśla, poziom przestępczości i przemocy jest w Polsce niski, a jedynym problemem mogą okazać się kieszonkowcy.

Co przyciąga turystów do Polski? Amerykanka nie ma wątpliwości

Co więcej, duże polskie miasta, jak Kraków, Warszawa czy Gdańsk, mają nie sprawiać turystom większych problemów, jeśli chodzi o środki transportu publicznego. Amerykanka podkreśla, że czytelne rozkłady jazdy to coś, co wyróżnia nasz kraj.

Dodaje także, że łatwo kupić tutaj bilet online, a w razie konieczności bez przeszkód można skorzystać z taksówek lub przejazdów na aplikację. Twierdzi również, że Polskę łączy z innymi krajami świetna sieć lotów, przez co niezwykle łatwo tutaj dotrzeć.

Zdjęcie Co dziwi obcokrajowców w Polsce? Oto co zaskoczyło amerykańską dziennikarkę / Piotr Molecki/East News / East News

Amerykanka dodaje także, że Polska jest nieco niedocenianym kierunkiem. Ma to mieć swoje dobre strony, w tym między innymi brak tłumów czy długich kolejek. "Bogata w historię, piękne krajobrazy, fantastyczna kuchnia i kultowe miasta jak z pocztówki" - zachęca Amerykanka, promując nasz kraj.

